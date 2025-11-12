ChatGPT’nin başı Almanya’da dertte: Telif ihlali kararı çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Almanya’da bir mahkeme, OpenAI’ın ChatGPT yapay zekasının telif koruması altındaki şarkı sözlerinden “öğrenerek” Alman telif yasalarını ihlal ettiğine hükmetti. Münih Bölge Mahkemesi tarafından verilen karar, Avrupa’da yaratıcı eserlerin yapay zeka eğitimi için izinsiz kullanılmasına karşı açılan davalar arasında emsal teşkil edecek nitelikte.

OpenAI tazminat ödeyecek

Mahkeme, Almanya’nın müzik telif hakları kurumu GEMA’nın lehine karar vererek, OpenAI’ın popüler Alman sanatçıların eserlerini izinsiz olarak model eğitimi için kullandığını belirtti. GEMA, besteciler, söz yazarları ve müzik yayıncılarının haklarını koruyan ve yaklaşık 100 bin üyeye sahip bir kurum. Dava, OpenAI’a karşı Kasım 2024’te açılmıştı.

Tam Boyutta Gör GEMA’nın iddiasına göre ChatGPT, “öğrenme” sürecinde dokuz ünlü Alman şarkısının sözlerinden yararlandı. Mahkeme kararında öne çıkan sanatçılar arasında Herbert Grönemeyer ve Helene Fischer yer alıyor. Mahkeme, OpenAI’ın izinsiz materyal kullanımı nedeniyle tazminat ödemesine hükmetti ancak miktar açıklanmadı.

GEMA hukuk danışmanı Kai Welp, kararın ardından OpenAI ile telif sahiplerinin nasıl tazmin edileceği konusunda görüşmelere başlanmasını umduklarını söyledi. OpenAI ise, modellerinin belirli şarkıları “kopyalamadığını” ve bunun yerine büyük veri kümeleri üzerinde öğrenme gerçekleştirdiğini savundu. Şirket ayrıca ChatGPT’nin ürettiği içerikten kullanıcıların sorumlu olduğunu öne sürdü. Ancak mahkeme bu savunmayı reddetti.

Karar temyize götürülebilir

OpenAI karara ilişkin yaptığı açıklamada, karara katılmadığını ve temyiz sürecini değerlendirdiğini belirtti. OpenAI, “Karar, sınırlı sayıda şarkı sözü için geçerli ve Almanya'da her gün teknolojimizi kullanan milyonlarca insan, işletme ve geliştiriciyi etkilemiyor. Yaratıcıların ve içerik sahiplerinin haklarına saygı duyuyoruz ve dünyanın birçok kuruluşuyla verimli görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Karar, yalnızca müzik endüstrisini değil, gazetecilik ve diğer yaratıcı alanlarda da etkisini gösterebilir. Alman Gazeteciler Birliği, kararı “telif hakkı yasası için bir dönüm noktası niteliğinde bir zafer” olarak nitelendirdi. OpenAI, daha önce de ABD’de yazarlar ve medya kuruluşları tarafından benzer gerekçelerle açılan davalarla karşı karşıya kalmıştı.

