ChatGPT’nin başı Almanya’da dertte: Telif ihlali kararı çıktı

OpenAI tazminat ödeyecek
Mahkeme, Almanya’nın müzik telif hakları kurumu GEMA’nın lehine karar vererek, OpenAI’ın popüler Alman sanatçıların eserlerini izinsiz olarak model eğitimi için kullandığını belirtti. GEMA, besteciler, söz yazarları ve müzik yayıncılarının haklarını koruyan ve yaklaşık 100 bin üyeye sahip bir kurum. Dava, OpenAI’a karşı Kasım 2024’te açılmıştı.
GEMA hukuk danışmanı Kai Welp, kararın ardından OpenAI ile telif sahiplerinin nasıl tazmin edileceği konusunda görüşmelere başlanmasını umduklarını söyledi. OpenAI ise, modellerinin belirli şarkıları “kopyalamadığını” ve bunun yerine büyük veri kümeleri üzerinde öğrenme gerçekleştirdiğini savundu. Şirket ayrıca ChatGPT’nin ürettiği içerikten kullanıcıların sorumlu olduğunu öne sürdü. Ancak mahkeme bu savunmayı reddetti.
Karar temyize götürülebilir
OpenAI karara ilişkin yaptığı açıklamada, karara katılmadığını ve temyiz sürecini değerlendirdiğini belirtti. OpenAI, “Karar, sınırlı sayıda şarkı sözü için geçerli ve Almanya'da her gün teknolojimizi kullanan milyonlarca insan, işletme ve geliştiriciyi etkilemiyor. Yaratıcıların ve içerik sahiplerinin haklarına saygı duyuyoruz ve dünyanın birçok kuruluşuyla verimli görüşmeler yapıyoruz” dedi.
Karar, yalnızca müzik endüstrisini değil, gazetecilik ve diğer yaratıcı alanlarda da etkisini gösterebilir. Alman Gazeteciler Birliği, kararı “telif hakkı yasası için bir dönüm noktası niteliğinde bir zafer” olarak nitelendirdi. OpenAI, daha önce de ABD’de yazarlar ve medya kuruluşları tarafından benzer gerekçelerle açılan davalarla karşı karşıya kalmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: