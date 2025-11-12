Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT’nin başı Almanya’da dertte: Telif ihlali kararı çıktı

    Alman mahkemesi, Alman sanatçıların şarkı sözlerini izinsiz kullanarak telif hakkı ihlali yaptığına hükmetti. Karar, Avrupa’da yapay zeka için emsal niteliği taşıyor.

    ChatGPT’nin başı Almanya’da dertte: Telif ihlali kararı çıktı Tam Boyutta Gör
    Almanya’da bir mahkeme, OpenAI’ın ChatGPT yapay zekasının telif koruması altındaki şarkı sözlerinden “öğrenerek” Alman telif yasalarını ihlal ettiğine hükmetti. Münih Bölge Mahkemesi tarafından verilen karar, Avrupa’da yaratıcı eserlerin yapay zeka eğitimi için izinsiz kullanılmasına karşı açılan davalar arasında emsal teşkil edecek nitelikte.

    OpenAI tazminat ödeyecek

    Mahkeme, Almanya’nın müzik telif hakları kurumu GEMA’nın lehine karar vererek, OpenAI’ın popüler Alman sanatçıların eserlerini izinsiz olarak model eğitimi için kullandığını belirtti. GEMA, besteciler, söz yazarları ve müzik yayıncılarının haklarını koruyan ve yaklaşık 100 bin üyeye sahip bir kurum. Dava, OpenAI’a karşı Kasım 2024’te açılmıştı.

    ChatGPT’nin başı Almanya’da dertte: Telif ihlali kararı çıktı Tam Boyutta Gör
    GEMA’nın iddiasına göre ChatGPT, “öğrenme” sürecinde dokuz ünlü Alman şarkısının sözlerinden yararlandı. Mahkeme kararında öne çıkan sanatçılar arasında Herbert Grönemeyer ve Helene Fischer yer alıyor. Mahkeme, OpenAI’ın izinsiz materyal kullanımı nedeniyle tazminat ödemesine hükmetti ancak miktar açıklanmadı.

    GEMA hukuk danışmanı Kai Welp, kararın ardından OpenAI ile telif sahiplerinin nasıl tazmin edileceği konusunda görüşmelere başlanmasını umduklarını söyledi. OpenAI ise, modellerinin belirli şarkıları “kopyalamadığını” ve bunun yerine büyük veri kümeleri üzerinde öğrenme gerçekleştirdiğini savundu. Şirket ayrıca ChatGPT’nin ürettiği içerikten kullanıcıların sorumlu olduğunu öne sürdü. Ancak mahkeme bu savunmayı reddetti.

    Karar temyize götürülebilir

    OpenAI karara ilişkin yaptığı açıklamada, karara katılmadığını ve temyiz sürecini değerlendirdiğini belirtti. OpenAI, “Karar, sınırlı sayıda şarkı sözü için geçerli ve Almanya'da her gün teknolojimizi kullanan milyonlarca insan, işletme ve geliştiriciyi etkilemiyor. Yaratıcıların ve içerik sahiplerinin haklarına saygı duyuyoruz ve dünyanın birçok kuruluşuyla verimli görüşmeler yapıyoruz” dedi.

    Karar, yalnızca müzik endüstrisini değil, gazetecilik ve diğer yaratıcı alanlarda da etkisini gösterebilir. Alman Gazeteciler Birliği, kararı “telif hakkı yasası için bir dönüm noktası niteliğinde bir zafer” olarak nitelendirdi. OpenAI, daha önce de ABD’de yazarlar ve medya kuruluşları tarafından benzer gerekçelerle açılan davalarla karşı karşıya kalmıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lenovo ideapad slim 3 yorumlar bulaşık makinesi deterjan kokusu nasıl giderilir renault 19 europa 1.6 en çok tutulan modeli alaturka cips neden yok macfit pt fiyatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum