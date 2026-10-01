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    ChatGPT'nin en pahalı paketinin Türkiye fiyatı belli oldu: Asgari ücretli yapay zeka!

    OpenAI, ChatGPT Pro aboneliğine yeni paketler ekledi. Pro 500 adı verilen en üst paketin Türkiye fiyatı aylık 26.499 TL olarak açıklandı.                          

    ChatGPT'nin en pahalı paketi ChatGPT Pro 500 Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, bu haftanın başında düzenlediği etkinliğin ardından ChatGPT için yeni paketlerini Türkiye’de kullanıma sundu. Pro'ya yeni seçenekler ekleyen platformun en pahalı paketinin aylık ücreti 26 bin 499 TL’ye ulaştı.

    💰 ChatGPT aylık fiyatı ne kadar?

    ChatGPT'nin en pahalı paketi ChatGPT Pro 500 Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör

    • ChatGPT Go: 249,99 TL
    • ChatGPT Plus: 999,99 TL
    • ChatGPT Pro 100: 5.299,99 TL  
    • ChatGPT Pro 200: 9.999,99 TL  
    • ChatGPT Pro 500: 26.499 TL

    Asgari ücretli yapay zeka

    ChatGPT Pro 500’ün Türkiye App Store fiyatı aylık 26.499 TL olarak belirlendi. Bu rakam, 2026 yılında Türkiye’de geçerli olan 28.075,50 TL’lik asgari ücrete oldukça yakın. Başka bir ifadeyle, en üst seviyedeki ChatGPT Pro aboneliğinin aylık ücreti neredeyse bir çalışanın aylık asgari ücreti kadar.

    ChatGPT Pro 100, Pro 200 ve Pro 500 arasındaki farklar ne?

    ChatGPT Pro aboneliğinde tek seçenek yerine Pro 100, Pro 200 ve Pro 500 olmak üzere üç farklı paket sunuluyor. Paketler, kullanıcılara sunulan Pro özelliklerinin kullanım sınırlarına göre birbirinden ayrılıyor. Paketlerdeki 100, 200 ve 500 ibareleri ise dolar cinsinden aylık abonelik ücretini ifade ediyor.

    Pro 500’ü diğer Pro seçeneklerinden ayıran en önemli farklardan biri ise GPT-6 Astra için sunulan “Ultrafast” özelliğinin yalnızca bu pakette bulunması. Bu özellik GPT-6 Astra’nın daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Özellikle yoğun kullanımda cevapların ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

    Yapay zeka platformlarının sunduğu özellikler ve işlem kapasitesi geliştikçe abonelik ücretleri de hızla yükseliyor. Bugün ChatGPT'nin en gelişmiş yapay zeka aracının aylık üyelik ücreti, asgari ücretli bir çalışanın maaşıyla aynı seviyeye ulaştı. Üyelik ücretlerinin gelecekte nerelere ulaşacağı merak konusu.

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