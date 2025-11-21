ChatGPT’nin grup sohbet özelliği herkese açılıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, kısa süre önce Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan’da sınırlı bir test sürecine aldığı ChatGPT grup sohbetleri özelliğini, önümüzdeki günlerde oturum açmış tüm kullanıcılara açacağını duyurdu. Özellik, Ücretsiz, Go, Plus ve Pro dahil tüm planlarda etkinleştirilecek. Şirket, kullanıcıların doğrudan ChatGPT içinde birlikte çalışma deneyimini yaklaşık bir hafta önce küçük bir kullanıcı grubuyla test etmeye başlamıştı.

Grup sohbeti dünyaya yayılıyor

Yeni özellikle birlikte bir sohbet başlatan kullanıcı, aynı konuşmaya maksimum 20 kişiyi davet edebiliyor. Davetliler, mevcut ChatGPT hesaplarıyla katılabildiği gibi bağlantıya tıkladıktan sonra yeni bir hesap açarak da sohbete dahil olabiliyor. Grup sohbetlerinde katılımcılar hem ChatGPT’ye ortak şekilde komut verebiliyor hem de birbirlerinin mesajlarına tepki ekleyebiliyor.

OpenAI, grup sohbetlerini kasten sade tutuyor. OpenAI, grup sohbetlerindeki içeriklerin ChatGPT’nin hafızasında saklanmadığını ve kurucu hariç, herhangi bir katılımcının sohbetteki herhangi bir kişi tarafından çıkarılabileceğini belirtiyor.

Google, yeni görüntü oluşturma modeli Nano Banana Pro'yu tanıttı 1 sa. önce eklendi

Şirketin sosyal platformlara yönelik ilgisi aslında yeni değil. Nisan ayında OpenAI’ın, metin tabanlı bir sosyal akış üzerinde çalıştığı iddia edilmişti ancak o proje henüz görünür hale gelmedi. Buna karşın OpenAI, başka alanlarda sosyal niteliği olan ürünlere adım attı. Eylül ayında duyurulan Sora uygulaması, içerik formatı ve sunduğu pasif izleme deneyimiyle doğrudan TikTok’a rakip bir konumda yer alıyor. ChatGPT içindeki grup sohbetleri, tam anlamıyla bir mesajlaşma uygulamasının yerini almasa da kullanıcıların sevdiği bir yapay zeka aracını ortak iletişim ortamına dönüştürerek Meta’nın Instagram içinde test ettiği AI sohbet deneyimlerine benzer bir alternatif sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ChatGPT’nin grup sohbet özelliği herkese açılıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: