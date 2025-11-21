Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT’nin grup sohbet özelliği herkese açılıyor

    OpenAI, bir hafta önce Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan'da grup sohbet özelliğini test etmeye başlamıştı. Şimdi ise bu özelliği dünya geneline yayacağını açıkladı.

    ChatGPT’nin grup sohbet özelliği herkese açılıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, kısa süre önce Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan’da sınırlı bir test sürecine aldığı ChatGPT grup sohbetleri özelliğini, önümüzdeki günlerde oturum açmış tüm kullanıcılara açacağını duyurdu. Özellik, Ücretsiz, Go, Plus ve Pro dahil tüm planlarda etkinleştirilecek. Şirket, kullanıcıların doğrudan ChatGPT içinde birlikte çalışma deneyimini yaklaşık bir hafta önce küçük bir kullanıcı grubuyla test etmeye başlamıştı.

    Grup sohbeti dünyaya yayılıyor

    Yeni özellikle birlikte bir sohbet başlatan kullanıcı, aynı konuşmaya maksimum 20 kişiyi davet edebiliyor. Davetliler, mevcut ChatGPT hesaplarıyla katılabildiği gibi bağlantıya tıkladıktan sonra yeni bir hesap açarak da sohbete dahil olabiliyor. Grup sohbetlerinde katılımcılar hem ChatGPT’ye ortak şekilde komut verebiliyor hem de birbirlerinin mesajlarına tepki ekleyebiliyor.

    OpenAI, grup sohbetlerini kasten sade tutuyor. OpenAI, grup sohbetlerindeki içeriklerin ChatGPT’nin hafızasında saklanmadığını ve kurucu hariç, herhangi bir katılımcının sohbetteki herhangi bir kişi tarafından çıkarılabileceğini belirtiyor.

    Şirketin sosyal platformlara yönelik ilgisi aslında yeni değil. Nisan ayında OpenAI’ın, metin tabanlı bir sosyal akış üzerinde çalıştığı iddia edilmişti ancak o proje henüz görünür hale gelmedi. Buna karşın OpenAI, başka alanlarda sosyal niteliği olan ürünlere adım attı. Eylül ayında duyurulan Sora uygulaması, içerik formatı ve sunduğu pasif izleme deneyimiyle doğrudan TikTok’a rakip bir konumda yer alıyor. ChatGPT içindeki grup sohbetleri, tam anlamıyla bir mesajlaşma uygulamasının yerini almasa da kullanıcıların sevdiği bir yapay zeka aracını ortak iletişim ortamına dönüştürerek Meta’nın Instagram içinde test ettiği AI sohbet deneyimlerine benzer bir alternatif sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dyson süpürge yorumları kadınlar kulübü kars digor insanı nasıldır ufak kazalarda tutanak r36s oyun konsolu rüzgar ve yol sesi almayan araba

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum