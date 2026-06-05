ChatGPT’nin hafıza sistemini yenilendi: Artık sizi daha iyi tanıyacak

ChatGPT’nın hafızası zamanla gelişti
OpenAI, ChatGPT’nin ilk hafıza özelliğini Nisan 2024’te kullanıma sunmuştu. O dönemde “kaydedilmiş anılar” olarak adlandırılan sistem, kullanıcının belirli bilgileri hatırlatması veya doğrudan “bunu hatırla” gibi komutlar vermesi durumunda çalışıyordu. Ancak zaman içinde bazı kayıtların güncelliği veya önemini azaldığı için pek verimli değildi.
Bu nedenle OpenAI, son bir yıldır “dreaming” (hafıza sentezleme sistemi) olarak adlandırdığı yeni bir yaklaşım üzerinde çalışıyordu. Arka planda çalışan bu sistem, ChatGPT’nin farklı sohbetlerden elde ettiği bilgileri bir araya getirerek anlamlandırmasına olanak tanıyor. Böylece modelin bir bilgiyi hatırlayabilmesi için kullanıcının her zaman açık talimat vermesi gerekmiyor.
Yeni bellek mimarisi devreye alındı
Bugün duyurulan güncelleme ile OpenAI, dreaming sürecinin üzerine inşa edilen tamamen yeni bir hafıza mimarisini kullanıma sunuyor. Şirket, yeni sistemin önceki nesle göre önemli ölçüde daha yetenekli ve daha verimli olduğunu ifade ediyor.
Yeni yapıda ChatGPT, kullanıcı hakkında sentezlediği bilgileri bir “hafıza özeti” halinde saklayacak. Kullanıcılar bu özeti istedikleri zaman görüntüleyebilecek. Ayrıca özette yer alan bilgileri güncelleme, yeni bilgiler ekleme veya belirli tercihlerin nasıl kullanılacağını kontrol etme imkânına sahip olacak.
OpenAI’a göre yeni dreaming mimarisinin en önemli avantajlarından biri, bağlamı zaman içinde daha başarılı şekilde taşıyabilmesi.
Örneğin kullanıcı daha önce ChatGPT ile fotoğrafçılık hakkında konuşmuş ve kullandığı kamera modelinden bahsetmişse ileride uyumlu ekipman önerileri istediğinde bu bilgiler dikkate alınacak.
OpenAI, ChatGPT’nin hafızasını otomatik olarak revize edeceğini ve böylece eski bilgilerin yanlış bağlamlarda kullanılmasının önüne geçileceğini söylüyor. Örneğin geçmişte yapılmış bir seyahatin gelecekte gerçekleşecek bir planmış gibi değerlendirilmesi gibi hataların azaltılması hedefleniyor.
İlk etapta Plus ve Pro kullanıcılarına sunuluyor
OpenAI, yeni hafıza mimarisinin dağıtımına bugünden itibaren ABD’deki ChatGPT Plus ve Pro aboneleri için başladığını açıkladı.
Şirket ayrıca altyapıda yapılan verimlilik iyileştirmeleri sayesinde ilk kez ücretsiz hesapların da yakın zamanda dreaming süreci aracılığıyla hafıza oluşturabileceğini duyurdu. Böylece ücretsiz kullanıcılar da daha gelişmiş kişiselleştirme deneyiminden yararlanabilecek.
Yeni hafıza mimarisinin önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerdeki kullanıcılara da kademeli olarak sunulması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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