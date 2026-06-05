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    ChatGPT’nin hafıza sistemini yenilendi: Artık sizi daha iyi tanıyacak

    OpenAI, ChatGPT’nin hafıza sistemini yenileyerek kişiselleştirme yeteneklerini güçlendirdi. Yeni mimari, ücretsiz kullanıcılar için de gelişmiş hafıza özellikleri getiriyor.

    ChatGPT’nin hafıza sistemini yenilendi: Sizi daha iyi tanıyacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT’nin kullanıcıları daha iyi tanımasını ve geçmiş konuşmaları daha etkili şekilde değerlendirmesini sağlayan hafıza/bellek altyapısında önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre yeni mimari, hem daha güçlü kişiselleştirme sunuyor hem de sistem kaynaklarını daha verimli kullanıyor. Güncelleme, ücretsiz kullanıcılar için dikkat çekici yenilikler sunuyor.

    ChatGPT’nın hafızası zamanla gelişti

    OpenAI, ChatGPT’nin ilk hafıza özelliğini Nisan 2024’te kullanıma sunmuştu. O dönemde “kaydedilmiş anılar” olarak adlandırılan sistem, kullanıcının belirli bilgileri hatırlatması veya doğrudan “bunu hatırla” gibi komutlar vermesi durumunda çalışıyordu. Ancak zaman içinde bazı kayıtların güncelliği veya önemini azaldığı için pek verimli değildi.

    Bu nedenle OpenAI, son bir yıldır “dreaming” (hafıza sentezleme sistemi) olarak adlandırdığı yeni bir yaklaşım üzerinde çalışıyordu. Arka planda çalışan bu sistem, ChatGPT’nin farklı sohbetlerden elde ettiği bilgileri bir araya getirerek anlamlandırmasına olanak tanıyor. Böylece modelin bir bilgiyi hatırlayabilmesi için kullanıcının her zaman açık talimat vermesi gerekmiyor.

    ChatGPT’nin hafıza sistemini yenilendi: Sizi daha iyi tanıyacak Tam Boyutta Gör
    Şirkete göre dreaming sistemi, son bir yıl boyunca kaydedilmiş anılarla birlikte çalışarak ChatGPT’nin kişiselleştirme yeteneklerinde önemli bir sıçrama sağladı ve eski hafıza kayıtlarının zamanla güncelliğini yitirmesinden kaynaklanan sorunları azaltmaya yardımcı oldu. Ancak OpenAI, bu teknolojinin tek başına tam teşekküllü bir hafıza sistemi oluşturmak için yeterli olmadığını belirtiyor.

    Yeni bellek mimarisi devreye alındı

    Bugün duyurulan güncelleme ile OpenAI, dreaming sürecinin üzerine inşa edilen tamamen yeni bir hafıza mimarisini kullanıma sunuyor. Şirket, yeni sistemin önceki nesle göre önemli ölçüde daha yetenekli ve daha verimli olduğunu ifade ediyor.

    Yeni yapıda ChatGPT, kullanıcı hakkında sentezlediği bilgileri bir “hafıza özeti” halinde saklayacak. Kullanıcılar bu özeti istedikleri zaman görüntüleyebilecek. Ayrıca özette yer alan bilgileri güncelleme, yeni bilgiler ekleme veya belirli tercihlerin nasıl kullanılacağını kontrol etme imkânına sahip olacak.

    ChatGPT’nin hafıza sistemini yenilendi: Sizi daha iyi tanıyacak Tam Boyutta Gör
    Yeni hafıza/bellek özeti özelliği, OpenAI’nin GPT-5.5 Instant ile birlikte duyurduğu “bellek kaynakları” sistemiyle entegre şekilde çalışacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, ChatGPT’nin bir yanıtı kişiselleştirirken hangi bilgi kaynaklarını kullandığını görebilecek. Aynı zamanda kullanılan bağlamı düzenleme veya tamamen silme seçeneklerine de sahip olacaklar.

    OpenAI’a göre yeni dreaming mimarisinin en önemli avantajlarından biri, bağlamı zaman içinde daha başarılı şekilde taşıyabilmesi.

    Örneğin kullanıcı daha önce ChatGPT ile fotoğrafçılık hakkında konuşmuş ve kullandığı kamera modelinden bahsetmişse ileride uyumlu ekipman önerileri istediğinde bu bilgiler dikkate alınacak.

    ChatGPT’nin hafıza sistemini yenilendi: Sizi daha iyi tanıyacak Tam Boyutta Gör
    Benzer şekilde sistem, kullanıcı tercihlerini takip etme konusunda da daha başarılı hale geliyor. Seyahat planları buna örnek olarak gösteriliyor. Kullanıcı daha önceki seyahat sohbetlerinde belirli ilgi alanlarından söz ettiyse ChatGPT yeni bir gezi planı hazırlarken bu bilgileri değerlendirebilecek.

    OpenAI, ChatGPT’nin hafızasını otomatik olarak revize edeceğini ve böylece eski bilgilerin yanlış bağlamlarda kullanılmasının önüne geçileceğini söylüyor. Örneğin geçmişte yapılmış bir seyahatin gelecekte gerçekleşecek bir planmış gibi değerlendirilmesi gibi hataların azaltılması hedefleniyor.

    İlk etapta Plus ve Pro kullanıcılarına sunuluyor

    OpenAI, yeni hafıza mimarisinin dağıtımına bugünden itibaren ABD’deki ChatGPT Plus ve Pro aboneleri için başladığını açıkladı.

    Şirket ayrıca altyapıda yapılan verimlilik iyileştirmeleri sayesinde ilk kez ücretsiz hesapların da yakın zamanda dreaming süreci aracılığıyla hafıza oluşturabileceğini duyurdu. Böylece ücretsiz kullanıcılar da daha gelişmiş kişiselleştirme deneyiminden yararlanabilecek.

    Yeni hafıza mimarisinin önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerdeki kullanıcılara da kademeli olarak sunulması bekleniyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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