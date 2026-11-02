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    ChatGPT'nin ilaç tavsiyesi bir kadının hayatına mal oldu: Aile OpenAI'a dava açtı

    OpenAI, ChatGPT'nin verdiği yanlış tavsiyeler yüzünden bir kez daha topun ağzında. ChatGPT'nin epilepsi ilacını bırakmaya yönlendirdiği kadın, geçirdiği nöbet sonucu hayatını kaybetti.

    ChatGPT'nin ilaç tavsiyesi bir kadının hayatına mal oldu: Aile OpenAI'a dava açtı Tam Boyutta Gör
    Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan eğitimden sağlığa, yatırımdan hayat tavsiyesine, hemen hemen her konuda ChatGPT ve Gemini gibi sohbet botlarına başvuruyor. Ancak özellikle sağlıkla ilgili meselelerde bu tarz yapay zekâlara körü körüne güvenilmesi, ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bunun son örneği de ABD'de yaşandı.

    Seattle'da yaşayan 31 yaşındaki Çinli yazılım mühendisi Bowen Wan, Amazon'daki işini kaybettikten sonra yeni bir iş bulabilmek için ChatGPT'den yardım istedi. Kalıcı oturum izni alabilmesi için yeniden iş bulması gereken Wan, kullandığı epilepsi ilacının İngilizce konuşma becerisini olumsuz etkilediğinden endişeleniyordu. İş görüşmelerinde İngilizce konuşmakta zorlanmak istemeyen genç kadın, bu nedenle kullandığı Lamotrijin adlı ilacın dozunu azaltma konusunda sohbet botuna danıştı.

    ChatGPT, epilepsi ilacını bırakması için kullanıcıya doz azaltma programı hazırladı

    ChatGPT, Wan'ı bu konuda doktoruna danışması için uyarmak yerine, ilacı tamamen bırakmasını sağlayacak bir doz azaltma programı hazırladı. Günde 400 mg Lamotrijin kullanan Wan'a, ilacın dozunu aşamalı olarak azaltıp sıfıra indirmesini öneren sohbet botu, bu sürecin sonunda İngilizce konuşma becerisini yeniden kazanmasının "yüksek ihtimal" olduğunu söyledi.

    İlacın dozunu azaltmaya başladıktan sonra bölgesel nöbet (fokal nöbet) belirtileri yaşamaya başlayan Wan, bu belirtilerin beyninde kalıcı hasara yol açıp açmayacağını da ChatGPT'ye sordu. Ancak dava dilekçesine göre sohbet botu, endişelenecek bir durum olmadığını söyleyerek yaşadığı belirtilerin nöbet olmadığını ifade etti.

    12 Şubat 2026'da geçirdiği nöbet sonucunda hayatını kaybeden Wan'ın ailesi, kızlarından haber alamayınca Çin'den Seattle'a gitti. Aile, 14 Şubat'ta Wan'ın cansız bedenini evinde buldu. Şimdi bu süreç OpenAI'a karşı açılan bir davaya dönüşmüş durumda. Wan'ın ailesine göre OpenAI, ChatGPT'ye gerekli güvenlik önlemlerini eklemiş olsaydı bu ölümün önüne geçilebilirdi. Dava dilekçesinde özellikle sohbet botunun Çince iletişim kurduğu durumlarda yeterli güvenlik mekanizmalarına sahip olmadığı öne sürülüyor.

    ChatGPT'nin Doktora Yalan Söylemesi İçin Wan'a Telkinde Bulunduğu İddia Ediliyor

    Dava dosyasındaki iddialar epey çarpıcı. ChatGPT'nin Wan'ı doktorlarına danışmaktan caydırdığı, hatta tıbbi tavsiyelere uymak yerine "tıbbi özgürlüğü" tercih etmesini teşvik ettiği öne sürülüyor. Wan'ın aile hekimiyle görüşmeye hazırlanırken sohbet botuna danıştığı bir seferde ise ChatGPT'nin kendisine "Lamotrijin dozunu azaltma planından bahsetme" şeklinde tavsiyede bulunduğu iddia ediliyor.

    Wan'ın ailesi, ChatGPT'nin Wan'ın gönderdiği her sağlık odaklı soruya karşı "Ben lisanslı bir doktor değilim. Sağlık uzmanınıza danışın." şeklinde kesin bir uyarı sunabilecek şekilde programlanabileceğini savunuyor. Aile, kızlarının ölümü nedeniyle tazminat talep ederken OpenAI'ın kullanıcılarına lisanssız şekilde tıbbi hizmet sunmasının da engellenmesini istiyor.

    OpenAI sözcüsü Drew Pusateri ise New York Times'a yaptığı açıklamada, yaşananları "son derece yürek burkan bir durum" olarak nitelendirdi ve Wan'ın artık kullanıma sunulmayan eski bir ChatGPT sürümünü kullandığını belirterek yeni sürümlerin acil müdahale gerektiren durumları daha iyi tanıyabildiğini söyledi.

    ChatGPT'nin profesyonel sağlık hizmetlerinin yerini tutmadığını vurgulayan OpenAI sözcüsü, bununla birlikte yapay zekânın insanların sağlıkla ilgili bilgi anlamasına, sigorta ve karmaşık sağlık sistemlerinde yolunu bulmasına ve sağlık uzmanlarıyla yapacakları görüşmelere hazırlanmasına yardımcı olabileceğine inandıklarını ifade etti.

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    MaximumHero 17 saat önce

    Köfteci Yusuf

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