Rekabet kızışıyor: ChatGPT'nin pazar payı ilk kez yüzde 50'nin altına düştü

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm dünyada dengeleri değiştiren yapay zekâ patlamasını başlatan uygulama olması, bugüne kadar ChatGPT'ye büyük avantaj sağladı. Yapay zekâ denince pek çok kişinin aklına gelen bir numaralı araç ChatGPT oldu. Ancak bu durum artık değişmeye başladı. Bugün Gemini, Claude, Grok, hatta DeepSeek gibi modeller de ciddi rakipler hâline gelmiş durumda. Bu da ChatGPT'nin çıktığı günden beri sahip olduğu mutlak üstünlüğü yavaş yavaş kaybetmesine sebep oluyor. Nitekim paylaşılan son rakamlar da bu tabloyu destekliyor.

Araştırma şirketi Sensor Tower'ın son raporuna göre ChatGPT hâlâ en çok kullanılan yapay zekâ aracı olsa da ilk kez pazar payı yüzde 50'nin altına düşmüş durumda. Bir dönem sadece ChatGPT kullanan insanlar, artık Gemini, Claude, Grok gibi alternatiflere daha çok şans veriyor.

Grok'un Epey Geride Kalması da Dikkat Çekiyor

Bugün itibarıyla ChatGPT'nin aylık 1.1 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor. Arayı kapatmaya başlayan Gemini, 662 milyonla ikinci sırada yer alıyor. Son dönemin yükselen yıldızı Anthropic'in Claude'u ise ayda 245 milyon kullanıcıya ulaşıyor. Bu veriler ışığında ChatGPT'nin pazar payı yüzde 46.4 olarak belirlenmiş. İkinci sıradaki Gemini'nin pazar payı %27.7, Claude'un pazar payı ise %10.3. Grok, Perplexity, DeepSeek, MetaAI gibi diğer modellerin pazar payı ise yüzde 5'i bulmuyor.

Yapay zekâ dünyasında bu hafta (15 Haziran 2026) 1 gün önce eklendi

Öte yandan Sensor Tower'ın raporu, kullanıcıların artık farklı yapay zekâlar arasında geçiş yapmaya çok daha açık olduğunu gösteriyor. Özellikle belirli olaylar toplu göçlere sebebiyet verebiliyor. Bu konuda OpenAI'ın ABD Savaş Bakanlığı ile anlaşması örnek gösteriliyor. OpenAI'ın Trump yönetimiyle iş birliği yapmasından rahatsız olan kullanıcıların alternatif yapay zekâlara geçmesinin grafiklerde gözle görülür bir değişime sebep olduğu belirtiliyor.

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ChatGPT'nin pazar payı ilk kez yüzde 50'nin altına düştü

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