Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT’nin ücretsiz sürümünde büyük değişiklik: Metin sohbetleri sınırsız oluyor

    OpenAI, ChatGPT'de yalnızca metin içeren sohbetlerde Ücretsiz ve Go kullanıcılarına uygulanan kullanım limitlerini kaldıracağını açıkladı. İşte gelen değişiklikler...

    ChatGPT’nin ücretsiz sürümünde metin sınırı kalkıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT’nin ücretsiz ve Go aboneliklerinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket, gelecek haftadan itibaren yalnızca metin içeren sohbetlerde Ücretsiz ve Go kullanıcılarına uygulanan kullanım limitlerini kaldıracak.

    Ancak sınırsız kullanım yalnızca metin tabanlı istemlerle sınırlı olacak. Kullanıcılar dosya veya görsel yüklediğinde, görsel oluşturma özelliğini kullandığında ya da yeni ses modundan yararlandığında ayrı kullanım limitleri uygulanmaya devam edecek.

    GPT-5.6 Luna, Free ve Go kullanıcıları için varsayılan model oluyor

    OpenAI aynı zamanda Ücretsiz ve Go hesaplarında kullanılan varsayılan modeli de değiştiriyor. Şirketin yeni GPT-5.6 ailesinin daha küçük modeli olan GPT-5.6 Luna, bu hafta itibarıyla GPT-5.5 Instant'ın yerini alacak. Bunun yanında kullanıcıların karşısına yeni bir “Düşün” düğmesi çıkacak. Bu seçenek etkinleştirildiğinde GPT-5.6 Luna, yanıt oluşturmak için daha fazla zaman ayırarak daha kapsamlı cevaplar verecek.

    ChatGPT’nin ücretsiz sürümünde metin sınırı kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Önemli noktalardan biri ise Ücretsiz ve Go kullanıcılarının metin sohbetlerinde düşünme özelliğini de limitsiz kullanabilecek olması. Ancak bu özellik dosya, görsel veya diğer ek özelliklerle birlikte kullanıldığında ilgili kullanım limitleri devreye girecek.

    Plus ve Pro kullanıcıları da yeni özellikler kazanıyor

    OpenAI, ücretli Plus ve Pro abonelerini de unutmuş değil. Şirket, mevcut amiral gemisi modeli GPT-5.6 Sol'u günlük konuşmalar için optimize ediyor. Güncellenen model, daha odaklı yanıtlar verirken, sorunun niteliğine göre yanıt uzunluğunu ve ayrıntı seviyesini ayarlayabiliyor ve gereksiz biçimlendirmelerden kaçınıyor. OpenAI ayrıca modelin, kullanıcının söylediklerine yalnızca katılmak yerine gerektiğinde faydalı düzeltmeler sunacağını belirtiyor.

    ChatGPT’nin ücretsiz sürümünde metin sınırı kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Plus ve Pro kullanıcıları için bir başka yenilik ise düşünme seviyesini belirlemeye yarayan yeni bir kaydırıcı olacak. Böylece kullanıcılar, ChatGPT'nin bir yanıt üzerinde ne kadar fazla “düşünmesini” istediklerini kendileri belirleyebilecek.

    OpenAI neden kullanım limitlerini kaldırıyor?

    Şirket bu değişikliğin arkasındaki teknik veya ekonomik ayrıntıları açıklamadı. Ancak yapay zeka modellerinin çalıştırılma maliyetleri göz önüne alındığında, böyle bir adımın çıkarım maliyetlerinde yaşanan iyileşmelerle bağlantılı olması muhtemel. Yakın zamanda yayımlanan bazı raporlar da OpenAI'nin model çalıştırma maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilecek bir ilerlemenin eşiğinde olduğunu öne sürmüştü.

    OpenAI ise değişikliğin amacını daha fazla kullanıcının gelişmiş yapay zeka modellerine erişebilmesini sağlamak olarak açıklıyor. Şirket, yeni sistemle birlikte kullanıcıların fikirlerini geliştirmek, soru sormaya devam etmek ve ihtiyaç duyduklarında ChatGPT'den yardım almak için daha fazla özgürlüğe sahip olacağını belirtiyor.

    Kaynakça https://openai.com/index/improving-gpt-5-6-sol-in-chatgpt/ https://www.engadget.com/2231807/openai-no-longer-limit-how-many-texts-free-accounts-send-chatgpt/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hızlı ve öfkeli 3 nevgross gimat vestel çamaşır makinesi yorumları bisiklet toplama tp-link vx18 wi-fi 6 vdsl modem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro V 15
    Acer Nitro V 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum