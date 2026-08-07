ChatGPT’nin ücretsiz sürümünde büyük değişiklik: Metin sohbetleri sınırsız oluyor

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Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT’nin ücretsiz ve Go aboneliklerinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket, gelecek haftadan itibaren yalnızca metin içeren sohbetlerde Ücretsiz ve Go kullanıcılarına uygulanan kullanım limitlerini kaldıracak.

Ancak sınırsız kullanım yalnızca metin tabanlı istemlerle sınırlı olacak. Kullanıcılar dosya veya görsel yüklediğinde, görsel oluşturma özelliğini kullandığında ya da yeni ses modundan yararlandığında ayrı kullanım limitleri uygulanmaya devam edecek.

GPT-5.6 Luna, Free ve Go kullanıcıları için varsayılan model oluyor

OpenAI aynı zamanda Ücretsiz ve Go hesaplarında kullanılan varsayılan modeli de değiştiriyor. Şirketin yeni GPT-5.6 ailesinin daha küçük modeli olan GPT-5.6 Luna, bu hafta itibarıyla GPT-5.5 Instant'ın yerini alacak. Bunun yanında kullanıcıların karşısına yeni bir “Düşün” düğmesi çıkacak. Bu seçenek etkinleştirildiğinde GPT-5.6 Luna, yanıt oluşturmak için daha fazla zaman ayırarak daha kapsamlı cevaplar verecek.

Tam Boyutta Gör Önemli noktalardan biri ise Ücretsiz ve Go kullanıcılarının metin sohbetlerinde düşünme özelliğini de limitsiz kullanabilecek olması. Ancak bu özellik dosya, görsel veya diğer ek özelliklerle birlikte kullanıldığında ilgili kullanım limitleri devreye girecek.

Plus ve Pro kullanıcıları da yeni özellikler kazanıyor

OpenAI, ücretli Plus ve Pro abonelerini de unutmuş değil. Şirket, mevcut amiral gemisi modeli GPT-5.6 Sol'u günlük konuşmalar için optimize ediyor. Güncellenen model, daha odaklı yanıtlar verirken, sorunun niteliğine göre yanıt uzunluğunu ve ayrıntı seviyesini ayarlayabiliyor ve gereksiz biçimlendirmelerden kaçınıyor. OpenAI ayrıca modelin, kullanıcının söylediklerine yalnızca katılmak yerine gerektiğinde faydalı düzeltmeler sunacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Plus ve Pro kullanıcıları için bir başka yenilik ise düşünme seviyesini belirlemeye yarayan yeni bir kaydırıcı olacak. Böylece kullanıcılar, ChatGPT'nin bir yanıt üzerinde ne kadar fazla “düşünmesini” istediklerini kendileri belirleyebilecek.

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OpenAI neden kullanım limitlerini kaldırıyor?

Şirket bu değişikliğin arkasındaki teknik veya ekonomik ayrıntıları açıklamadı. Ancak yapay zeka modellerinin çalıştırılma maliyetleri göz önüne alındığında, böyle bir adımın çıkarım maliyetlerinde yaşanan iyileşmelerle bağlantılı olması muhtemel. Yakın zamanda yayımlanan bazı raporlar da OpenAI'nin model çalıştırma maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilecek bir ilerlemenin eşiğinde olduğunu öne sürmüştü.

OpenAI ise değişikliğin amacını daha fazla kullanıcının gelişmiş yapay zeka modellerine erişebilmesini sağlamak olarak açıklıyor. Şirket, yeni sistemle birlikte kullanıcıların fikirlerini geliştirmek, soru sormaya devam etmek ve ihtiyaç duyduklarında ChatGPT'den yardım almak için daha fazla özgürlüğe sahip olacağını belirtiyor.

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