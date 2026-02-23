ChatGPT'nin uygun fiyatlı "Pro Lite" planı ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI'nin, ChatGPT için Plus ile Pro arasında konumlanacak yeni bir "Pro Lite" abonelik planı hazırlığı öne sürülüyor. Kod referanslarına göre bu yeni plan, Plus'tan daha gelişmiş özellikler sunarken Pro kadar kapsamlı olmayacak.

"Pro Lite" planı ortaya çıktı

İddialara göre Pro Lite, derin muhakeme (deep reasoning) model kullanım kotasında Plus planına kıyasla üç ila beş kat daha yüksek bir sınır getirebilir. Ayrıca planın, OpenAI'nin kod odaklı aracı Codex kullanımına da daha uygun şekilde tasarlanabileceği belirtiliyor. Bu da özellikle geliştiriciler ve yoğun kullanım yapan profesyoneller için ara bir seçenek anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yeni sızıntı, OpenAI’nin zorlu bir 2026 sürecinden geçtiği döneme denk geliyor. Şirketin geliri 20 milyar dolara ulaşırken, artan hesaplama maliyetleri nedeniyle yıllık 14 milyar dolar zarar beklentisi gündemde. Bu da, şirketi yeni finansman arayışlarına ve daha sürdürülebilir gelir modellerine yönlendiriyor.

Öte yandan rekabet tarafında da baskı artmış durumda. Google'ın Gemini 3 modeli, Android entegrasyonu sayesinde pazarın yüzde 20’sinden fazlasını kontrol eder hale gelmişken, Claude 4'ün kurumsal harcamalarda OpenAI’yi geride bıraktığı belirtiliyor. GPT-4o modelinin ani şekilde kullanımdan kaldırılması da kullanıcı cephesinde eleştirilere yol açmıştı.

Pro Lite planı, daha uygun fiyatlı ancak güçlü bir ara katman sunarak OpenAI'nin hem bireysel güç kullanıcılarını elde tutmasını hem de rakiplerine karşı konumunu güçlendirmesini sağlayabilir. Öte yandan şirketin, ChatGPT destekli ve kameralı bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığına dair harici donanım iddiaları da mevcut.

