Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT'nin uygun fiyatlı "Pro Lite" planı ortaya çıktı

    OpenAI, Plus ile Pro arasında konumlanacak yeni bir "Pro Lite" planı hazırlıyor olabilir. Sızıntılar, daha yüksek model kotası ve Codex odaklı kullanım ihtimaline işaret ediyor.

    ChatGPT'nin uygun fiyatlı 'Pro Lite' planı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OpenAI'nin, ChatGPT için Plus ile Pro arasında konumlanacak yeni bir "Pro Lite" abonelik planı hazırlığı öne sürülüyor. Kod referanslarına göre bu yeni plan, Plus'tan daha gelişmiş özellikler sunarken Pro kadar kapsamlı olmayacak. 

    "Pro Lite" planı ortaya çıktı

    İddialara göre Pro Lite, derin muhakeme (deep reasoning) model kullanım kotasında Plus planına kıyasla üç ila beş kat daha yüksek bir sınır getirebilir. Ayrıca planın, OpenAI'nin kod odaklı aracı Codex kullanımına da daha uygun şekilde tasarlanabileceği belirtiliyor. Bu da özellikle geliştiriciler ve yoğun kullanım yapan profesyoneller için ara bir seçenek anlamına geliyor.

    ChatGPT'nin uygun fiyatlı 'Pro Lite' planı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yeni sızıntı, OpenAI’nin zorlu bir 2026 sürecinden geçtiği döneme denk geliyor. Şirketin geliri 20 milyar dolara ulaşırken, artan hesaplama maliyetleri nedeniyle yıllık 14 milyar dolar zarar beklentisi gündemde. Bu da, şirketi yeni finansman arayışlarına ve daha sürdürülebilir gelir modellerine yönlendiriyor.

    Öte yandan rekabet tarafında da baskı artmış durumda. Google'ın Gemini 3 modeli, Android entegrasyonu sayesinde pazarın yüzde 20’sinden fazlasını kontrol eder hale gelmişken, Claude 4'ün kurumsal harcamalarda OpenAI’yi geride bıraktığı belirtiliyor. GPT-4o modelinin ani şekilde kullanımdan kaldırılması da kullanıcı cephesinde eleştirilere yol açmıştı.

    Pro Lite planı, daha uygun fiyatlı ancak güçlü bir ara katman sunarak OpenAI'nin hem bireysel güç kullanıcılarını elde tutmasını hem de rakiplerine karşı konumunu güçlendirmesini sağlayabilir. Öte yandan şirketin, ChatGPT destekli ve kameralı bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığına dair harici donanım iddiaları da mevcut.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kayıtlı olmayan numaraları engelleme toyota avensis tutulan modeli esenboğa otopark evde voltaj düşüklüğü nasıl giderilir ford focus en çok tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum