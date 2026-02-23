ChatGPT'nin uygun fiyatlı "Pro Lite" planı ortaya çıktı

"Pro Lite" planı ortaya çıktı
İddialara göre Pro Lite, derin muhakeme (deep reasoning) model kullanım kotasında Plus planına kıyasla üç ila beş kat daha yüksek bir sınır getirebilir. Ayrıca planın, OpenAI'nin kod odaklı aracı Codex kullanımına da daha uygun şekilde tasarlanabileceği belirtiliyor. Bu da özellikle geliştiriciler ve yoğun kullanım yapan profesyoneller için ara bir seçenek anlamına geliyor.
Öte yandan rekabet tarafında da baskı artmış durumda. Google'ın Gemini 3 modeli, Android entegrasyonu sayesinde pazarın yüzde 20’sinden fazlasını kontrol eder hale gelmişken, Claude 4'ün kurumsal harcamalarda OpenAI’yi geride bıraktığı belirtiliyor. GPT-4o modelinin ani şekilde kullanımdan kaldırılması da kullanıcı cephesinde eleştirilere yol açmıştı.
Pro Lite planı, daha uygun fiyatlı ancak güçlü bir ara katman sunarak OpenAI'nin hem bireysel güç kullanıcılarını elde tutmasını hem de rakiplerine karşı konumunu güçlendirmesini sağlayabilir. Öte yandan şirketin, ChatGPT destekli ve kameralı bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığına dair harici donanım iddiaları da mevcut.