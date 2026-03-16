    ChatGPT'nin yetişkin modu, pornografik ses, görüntü veya video üretmeyecek

    OpenAI’nin yakında sunacağı yetişkin modu, kullanıcıların ChatGPT ile müstehcen sohbetler yapmasına izin verecek. Ancak sohbet botunun pornografik görüntü, ses veya video üretmesine izin verilmeyecek.

    OpenAI’nin yakında sunmayı planladığı “yetişkin modu”, kullanıcıların ChatGPT ile müstehcen sohbetler yapmasına izin verecek. Ancak gelen bilgilere sohbet botunun pornografik görüntü, ses ya da video üretmesine izin verilmeyecek. OpenAI sözcüsü, The Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, bu modun pornografi üretmekten ziyade erotik içerikli yazışmalar oluşturabileceğini belirtti.

    OpenAI CEO’su Sam Altman, geçen yıl Ekim ayında ilk kez kullanıcıların ChatGPT’yi erotik hikayeler veya sohbetler için kullanabilmesine izin verilmesi fikrini gündeme getirmişti. Şirket başlangıçta yetişkin modunu 2026’nın başında yayımlamayı planlıyordu. Ancak daha sonra bu özellik birkaç kez ertelendi. En son Mart ayı başında, OpenAI’nin daha fazla kullanıcıyı ilgilendiren daha yüksek öncelikli çalışmalara odaklanmak istemesi nedeniyle lansman yine ertelendi.

    Şirket içerisinde çekinceler bulunuyor

    Habere göre OpenAI, şirket içindeki Refah ve Yapay Zeka Konseyi'nin çekincelerine rağmen yetişkin modu üzerinde çalışmayı sürdürdü. Sekiz araştırmacı ve uzmandan oluşan kurul, yapay zeka tarafından üretilen erotik içeriklerin insanların ChatGPT’ye sağlıksız duygusal bağlar geliştirmesine yol açabileceği ve reşit olmayan kullanıcıların bu özelliğe erişmenin bir yolunu mutlaka bulacağı konusunda uyarıda bulundu. Konsey üyelerinden biri, insanların ChatGPT’ye bağlandıktan sonra intihar ettiği bazı vakalara atıfta bulunarak şirketin farkında olmadan “çekici bir intihar koçu” yaratma riskini taşıyabileceğini söyledi.

    Bu endişelerin tamamen temelsiz olmadığı da tespit edildi. Şirketin yaş doğrulama sistemi, reşit olmayan kullanıcıları yaklaşık %12 oranında yanlışlıkla yetişkin olarak tanımlıyor. Haftalık yaklaşık 100 milyon genç kullanıcısı bulunan ChatGPT ölçeğinde bu hata oranı, milyonlarca çocuğun erotik sohbetlere erişmesi anlamına gelebilir. OpenAI ise yaş tahmin algoritmasının sektör standartlarına uygun şekilde çalıştığını ve hiçbir sistemin tamamen hatasız olamayacağını belirtiyor.

    Kaynakça https://www.wsj.com/tech/ai/openai-adult-mode-chatgpt-f9e5fc1a?mod=rss_Technology https://www.engadget.com/ai/openais-adult-mode-reportedly-wont-generate-pornographic-audio-images-or-video-150744035.html?src=rss
    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 1 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 1 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 3 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

