ChatGPT'nin yetişkin modu, pornografik ses, görüntü veya video üretmeyecek

OpenAI CEO’su Sam Altman, geçen yıl Ekim ayında ilk kez kullanıcıların ChatGPT’yi erotik hikayeler veya sohbetler için kullanabilmesine izin verilmesi fikrini gündeme getirmişti. Şirket başlangıçta yetişkin modunu 2026’nın başında yayımlamayı planlıyordu. Ancak daha sonra bu özellik birkaç kez ertelendi. En son Mart ayı başında, OpenAI’nin daha fazla kullanıcıyı ilgilendiren daha yüksek öncelikli çalışmalara odaklanmak istemesi nedeniyle lansman yine ertelendi.
Şirket içerisinde çekinceler bulunuyor
Habere göre OpenAI, şirket içindeki Refah ve Yapay Zeka Konseyi'nin çekincelerine rağmen yetişkin modu üzerinde çalışmayı sürdürdü. Sekiz araştırmacı ve uzmandan oluşan kurul, yapay zeka tarafından üretilen erotik içeriklerin insanların ChatGPT’ye sağlıksız duygusal bağlar geliştirmesine yol açabileceği ve reşit olmayan kullanıcıların bu özelliğe erişmenin bir yolunu mutlaka bulacağı konusunda uyarıda bulundu. Konsey üyelerinden biri, insanların ChatGPT’ye bağlandıktan sonra intihar ettiği bazı vakalara atıfta bulunarak şirketin farkında olmadan “çekici bir intihar koçu” yaratma riskini taşıyabileceğini söyledi.
Bu endişelerin tamamen temelsiz olmadığı da tespit edildi. Şirketin yaş doğrulama sistemi, reşit olmayan kullanıcıları yaklaşık %12 oranında yanlışlıkla yetişkin olarak tanımlıyor. Haftalık yaklaşık 100 milyon genç kullanıcısı bulunan ChatGPT ölçeğinde bu hata oranı, milyonlarca çocuğun erotik sohbetlere erişmesi anlamına gelebilir. OpenAI ise yaş tahmin algoritmasının sektör standartlarına uygun şekilde çalıştığını ve hiçbir sistemin tamamen hatasız olamayacağını belirtiyor.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur