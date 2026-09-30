ChatGPT, ofis yazılımı oluyor: Space, Pages ve Slides geliyor

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OpenAI, DevDay etkinliğinde ChatGPT’nin iş dünyasındaki kullanımını genişleten yeni araçlarını duyurdu. Şirketin yeni özellikleri arasında ekiplerin ortak çalışabileceği Space, belge oluşturma aracı Pages ve sunum hazırlamaya yönelik Slides bulunuyor. Bu araçlarla kullanıcıların içerik üretmek, araştırma yapmak ve ekip arkadaşlarından geri bildirim almak için farklı uygulamalar arasında geçiş yapması hedefleniyor.

ChatGPT içinde ekip çalışması dönemi

Space, ChatGPT içinde ekipler için oluşturulan ortak çalışma alanı olarak konumlandırılıyor. Kullanıcılar burada dosyalarını, oluşturdukları içerikleri ve sayfaları bir arada tutabiliyor. Ekip arkadaşlarının yanı sıra OpenAI’ın yeni yapay zeka ajanları Dots (veya Dot’lar) da aynı çalışma alanında görev alabiliyor. Kullanıcılar belirli sayfalara talimat vererek örneğin bir ekip kanalındaki gelişmeleri kontrol etmesini ve elde ettiği bilgileri ilgili sayfaya işlemesini isteyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Space özelliği Pro, Business ve Enterprise abonelerine sunuluyor. İlk aşamada web ve masaüstü uygulamasında kullanılabilen özelliğin mobil desteğinin daha sonra gelmesi planlanıyor.

Şirket, toplantılar için de ChatGPT destekli bir araç sunuyor. Bu araç toplantıyı dinleyerek notlar, özetler ve yapılacaklar listesi oluşturabiliyor ve ortaya çıkan içeriği doğrudan ilgili Space'e ekleyebiliyor. Toplantı sırasında kaydedilen ses, notlar oluşturulduktan sonra siliniyor. Özellik ilk olarak macOS üzerindeki ChatGPT masaüstü uygulamasında Pro ve Business kullanıcılarına açılacak. Enterprise desteğinin daha sonra sunulması planlanıyor.

ChatGPT içinde belge oluşturulabilecek

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın diğer yeni aracı Pages, ChatGPT içerisinde belge hazırlamaya imkan veriyor. Kullanıcılar sayfalarda metin oluşturmanın yanı sıra araştırma yapabiliyor, grafik ve görseller hazırlayabiliyor ve elde edilen bilgileri görselleştirebiliyor.

Pages'in önemli taraflarından biri, belgelerin hem insanlar hem de yapay zeka ajanları tarafından düzenlenebilmesi. Ekip üyeleri aynı içerik üzerinde çalışırken yorum bırakabiliyor ve Dots gibi ajanları belirli görevler için doğrudan sürece dahil edebiliyor. Bu yapı, ChatGPT içinde hazırlanan içeriğin başka bir belge uygulamasına taşınması ve sonrasında geri bildirim için yeniden ChatGPT'ye getirilmesi ihtiyacını azaltmayı amaçlıyor.

Konuşarak sunum hazırlanacak

Tam Boyutta Gör OpenAI ayrıca Slides adı verilen ortak sunum oluşturma özelliğini duyurdu. Kullanıcılar yalnızca ChatGPT ile konuşarak sunum hazırlayabilecek. Oluşturulan sunumlar daha sonra ekip arkadaşları ve yapay zeka ajanları tarafından birlikte düzenlenebilecek.

Kullanıcılar sunumlara yorum ekleyebilecek, içerikleri değiştirebilecek ve mevcut şablonlarını içe aktarabilecek. Hazırlanan sunumlar doğrudan ChatGPT üzerinden sunulabilecek veya PowerPoint ve Google Slides formatlarına aktarılabilecek. OpenAI, dışa aktarma sırasında biçimlendirmenin korunacağını belirtiyor. Slides özelliğinin önümüzdeki haftalarda kullanıma açılmasıb ekleniyor.

ChatGPT, Slack ve Microsoft Teams'e geliyor

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OpenAI, ChatGPT'yi doğrudan iş iletişim araçlarına da taşıyor. Business ve Enterprise kullanıcıları ChatGPT'yi Slack ve Microsoft Teams üzerinden kullanabilecek. Kullanıcılar kanallarda, doğrudan mesajlarda veya mesaj dizilerinde @ChatGPT şeklinde bahsederek yapay zekadan yardım isteyebilecek.

Örneğin bir Slack konuşmasındaki bilgiler kullanılarak sunum oluşturulabilecek. Yönetici veya kullanıcı izin verdiğinde ChatGPT, Slack ve Teams'e bağlanan diğer araçlardaki verilere de erişebilecek.

OpenAI'ın kurumsal müşterilere yönelik bir diğer duyurusu Private Intelligence oldu. Sistem, şirketlerin yapay zeka araçlarını kullanırken hassas veriler üzerindeki kontrolünü artırmayı amaçlayan bir veri erişim ve onay katmanı olarak tanımlanıyor. Bu sonbaharda önizleme olarak sunulacak.

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ChatGPT, ofis yazılımı oluyor: Space, Pages ve Slides geliyor

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