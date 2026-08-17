ChatGPT patronu 4 yıllık üniversite eğitimini uzun buluyor

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OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekanın çalışma hayatını dönüştürdüğü bir dönemde dört yıllık üniversite eğitiminin gereğinden uzun olduğunu söyledi. Teknoloji stajyerlerini bir araya getiren Internapalooza etkinliğinde konuşan Altman, Stanford Üniversitesi’nde geçirdiği iki yılın kendisi için tam olarak “doğru süre” olduğunu belirtti.

Üniversitenin insanlarla tanışmak, bağımsız yaşamayı öğrenmek ve projeler üzerinde çalışmak açısından önemli olduğunu da kabul eden Altman, iki yıl daha kalmanın kazanımlarını azaltacağını aktardı.

Bununla birlikte, kendi deneyiminin herkes için geçerli olmayabileceğini de kabul eden Altman, üniversiteye hiç gitmeden başarılı kariyerler kuran çok sayıda insan tanıdığını belirtti.

Stanford’dan ayrılıp kendi girişimini kurdu

Altman, 2005 yılında Stanford’dan ayrılarak Loopt adlı konum tabanlı sosyal ağ uygulamasını kurdu. Loopt, Y Combinator’ın ilk katılımcıları arasında yer aldı.

Altman ayrıca girişimcilerin kariyerlerinin başında kendilerini ciddiye aldırmaya fazla zaman harcamaması gerektiğini düşünüyor. Ona göre yapay zeka sayesinde artık tek bir kişi bile çok az kaynakla bir girişim oluşturabiliyor. Ancak büyük ve geleneksel şirketlere kurumsal satış gibi alanlarda deneyimli çalışanların işe alınmasının halen önemli olduğunu belirtti.

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Altman’ın açıklamaları, yapay zekanın gençlerin kariyer başlangıcını da değiştirdiği bir döneme denk geliyor. Teknoloji stajları 2023’ten bu yana yüzde 30 azalırken büyük teknoloji şirketlerinde işe alınan yeni mezunların oranı yüzde 7’ye kadar geriledi. Yapay zeka yatırımları ve otomasyon nedeniyle şirketlerde on binlerce iş de ortadan kalktı.

Üniversite diplomasının öneminin azaldığını düşünen tek teknoloji yöneticisi Altman değil. Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin, şirketin çok sayıda lisans diploması olmayan kişiyi işe aldığını söylerken Nvidia CEO’su Jensen Huang da 2024’te üretken yapay zekanın gençlerin kodlama öğrenme ihtiyacını değiştirebileceğini savundu.

PayPal kurucusu Peter Thiel ise üniversite yerine girişimciliği teşvik eden Thiel Fellowship programıyla 22 yaş ve altındaki gençlere 250 bin dolar sağlıyor ve katılımcıların üniversiteyi bırakıp projelerine tam zamanlı odaklanmasını destekliyor.

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