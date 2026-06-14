ChatGPT Plus fiyatına yüzde 100 zam geldi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde yaşanan abonelik zamları trendine OpenAI firmasının hizmeti ChatGPT de katılıyor. Yapay zekâ platformunun kullanıcılara sunduğu abonelik seçeneklerinden biri en popüler olmak üzere iki tanesine zam yapıldı.

ChatGPT Plus zamlandı

App Store mağazasındaki güncellemeye göre Türkiye'de 499.99TL olarak sunulan ChatGPT Plus aboneliği 999.99TL seviyesine yükselmiş durumda. Plus aboneliği mobil uygulamadan yaklaşık 3 yıldır aynı fiyattan sunulmaktaydı ancak 20$ sabit olarak kalan web üzerinden abonelik fiyatına göre büyük bir fark oluşmuştu. Şimdi yerel fiyat avantajı ortadan kalkmış oldu. Android uygulamasında da fiyat güncellenmiş durumda.

ABD hükümetinden Anthropic darbesi 3 sa. önce eklendi

Diğer bir zam gelen abonelik ise ChatGPT Pro 20x daha geniş token kullanım seçeneği oldu. 7999.99TL olarak sunulan bu abonelik de zam sonrasında 9999.99TL seviyesine yükseldi. Diğer taraftan en ucuz ChatGPT Go aboneliği web üzerinde 6$, mobil uygulamada 249.99TL olarak devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ChatGPT Plus yerel fiyatlandırma sona erdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: