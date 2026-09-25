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    ChatGPT Pro Max geliyor: Aylık 500 dolar olabilir

    OpenAI, ChatGPT için aylık 500 dolar fiyat etiketine sahip Pro Max aboneliğini hazırlıyor. Yeni planın, Work ve Codex araçlarında daha yüksek hız ve kullanım limitleri sunması bekleniyor.

    ChatGPT Pro Max geliyor: Aylık 500 dolar olabilir Tam Boyutta Gör

    OpenAI, ChatGPT için aylık 500 dolar fiyat etiketine sahip yeni bir Pro Max aboneliği hazırlıyor. Henüz resmi olarak duyurulmayan planın mevcut 200 dolarlık Pro aboneliğinin üzerinde konumlandırılması bekleniyor. ChatGPT Pro Max planının özellikle Work ve Codex araçlarında en yüksek işlem hızını sunacağı aktarılıyor.

    Pro Max için 500 dolar gerekebilir

    Planın daha yüksek kullanım limitleri de içermesi mümkün. Ancak OpenAI’ın bu konuda henüz doğrulanmış bir açıklaması bulunmuyor. Dolayısıyla 500 dolarlık aboneliğin hız, kullanım kotası veya her iki alanda ne ölçüde avantaj sağlayacağı belirsizliğini koruyor.

    Bununla birlikte Pro Max'in sıradan ChatGPT kullanıcılarından ziyade geliştiricilere, araştırmacılara ve profesyonellere hitap etmesi bekleniyor. Work, uzun süreli görevlerin yürütülmesi için tasarlanırken Codex, saatler hatta günler boyunca devam edebilen yazılım geliştirme işlerini gerçekleştirebiliyor. Bu tür görevlerde işlem hızı, tamamlanma süresini doğrudan etkileyebiliyor.

    Yeni abonelikte sunulabilecek yüksek hızın arkasında Cerebras altyapısı da bulunabilir. OpenAI, gecikme süresini azaltmaya odaklanan çıkarım işlemlerinde Cerebras sistemlerinden yararlanıyor. Şirketin GPT-5.6 Sol Ultrafast modeli de bu altyapıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Pro Max'in en hızlı çıkarım performansını sağlamak amacıyla Cerebras üzerinden ek işlem kapasitesi sunması olası görünüyor.

    OpenAI, 29 Eylül’de DevDay etkinliği düzenleyecek. Şirketin etkinlikte API hizmetleri, geliştirici araçları, OpenAI Platform için yeni abonelik seçenekleri ve yeni ürünler hakkında açıklamalar yapması bekleniyor.

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