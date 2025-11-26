Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT ses modunu sohbete entegre etti

    OpenAI, ChatGPT’nin Sesli Modu'nun çalışma şeklini değiştirdiğini duyurdu. Yeni güncellemeyle, artık sesli sohbet doğrudan mevcut konuşma ekranı içine entegre ediliyor.

    ChatGPT ses modunu sohbete entegre etti Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT’nin web sürümü ve mobil uygulamasındaki Ses modunun çalışma şeklini değiştirdiğini duyurdu. Yeni güncellemeyle birlikte, artık sesli sohbeti doğrudan mevcut konuşma ekranı içinde kullanmak mümkün hale geliyor. Böylece kullanıcılar hem sohbetin yazılı dökümünü görebiliyor hem de ChatGPT’nin anlattıklarını destekleyen görselleri aynı anda takip edebiliyor.

    Artık sesli görüşme başlatmak için, metin alanının yanındaki “dalga formu” ikonuna tıklamak yeterli. Önceden olduğu gibi ayrı bir baloncuklu arayüz açılmıyor, bunun yerine sesli konuşma doğrudan mevcut sohbetin içine yerleşiyor. Eski bağımsız Sesli Mod arayüzünü tercih edenler için Ayarlar > Ses bölümünden “Ayrı mod” seçeneğine tıklamak gerekiyor.

    Sesli yanıtların görsellerle birleştirilmesi, ChatGPT’nin çoklu ortam yeteneklerinin doğal bir devamı olarak görülüyor. Google da Gemini Live için benzer yaklaşımlar deniyor; örneğin canlı video üzerinde belirli bölgeleri işaretleme gibi. OpenAI’nin güncellemesi bu kadar etkileşimli olmasa da, ChatGPT ile yapılan sesli sohbetleri daha bilgilendirici hale getirebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.5 milyona araba tavsiyesi 2025 2010 üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları call of duty 1 ne kadar özledin sorusuna romantik cevap 60 amper yerine 72 amper takılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-41-R2C6
    ACER NITRO ANV15-41-R2C6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum