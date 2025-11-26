ChatGPT ses modunu sohbete entegre etti

Artık sesli görüşme başlatmak için, metin alanının yanındaki “dalga formu” ikonuna tıklamak yeterli. Önceden olduğu gibi ayrı bir baloncuklu arayüz açılmıyor, bunun yerine sesli konuşma doğrudan mevcut sohbetin içine yerleşiyor. Eski bağımsız Sesli Mod arayüzünü tercih edenler için Ayarlar > Ses bölümünden “Ayrı mod” seçeneğine tıklamak gerekiyor.
Sesli yanıtların görsellerle birleştirilmesi, ChatGPT'nin çoklu ortam yeteneklerinin doğal bir devamı olarak görülüyor. Google da Gemini Live için benzer yaklaşımlar deniyor; örneğin canlı video üzerinde belirli bölgeleri işaretleme gibi. OpenAI'nin güncellemesi bu kadar etkileşimli olmasa da, ChatGPT ile yapılan sesli sohbetleri daha bilgilendirici hale getirebilir.