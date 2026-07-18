ChatGPT'de şiddet ihlaline karşı OpenAI'dan ebeveynlere erken uyarı

OpenAI, ChatGPT ebeveyn bildirimlerini şiddet ihlalleri için genişletiyor
OpenAI, ebeveyn kontrollerini ilk kez devreye aldığında ailelere çocuklarının ChatGPT kullanımını belirli saatlerle sınırlandırma, hassas içeriklerin görünürlüğünü azaltma ve olası kendine zarar verme belirtilerine ilişkin bildirim alma gibi araçlar sunmuştu. Yeni güncellemeyle birlikte bu güvenlik katmanına, şiddet eylemleri veya çevrimiçi şiddet tehditleriyle bağlantılı politika ihlalleri de eklendi.
Yeni özelliğin geliştirilme sürecinde OpenAI, çevrimiçi şiddetin izlenmesi ve önlenmesi konusunda faaliyet gösteren Moonshot adlı kuruluşla iş birliği yaptı. Moonshot'un kurucusu Vidhya Ramalingam, ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıktığında ebeveynlerin bilgilendirilmesinin ailelere erken harekete geçme ve gerekli desteği arama fırsatı sunduğunu ifade etti. Ramalingam'a göre bu bildirim sistemi, genç kullanıcıların yapay zekâ araçlarını daha güvenli biçimde kullanabilmesi için oluşturulan koruma katmanlarından yalnızca biri olarak görülüyor.