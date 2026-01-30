Giriş
    ChatGPT’te bir dönem kapanıyor: İkonik GPT-4o emekliye ayrılıyor

    OpenAI, ChatGPT’te GPT-4o dahil birçok modeli önümüzdeki ay emekliye ayıracağını açıkladı. Şirket, kullanıcıların büyük bölümünün artık GPT-5.2’yi tercih ettiğini vurguladı

    ChatGPT’te bir dönem kapanıyor: GPT-4o emekliye ayrılıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT platformunda önemli bir değişikliğe giderek GPT-4o başta olmak üzere bazı yapay zeka modellerini 13 Şubat itibarıyla kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Şirketin aldığı bu karar, özellikle GPT-4o’nun sohbet tarzını benimseyen kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.

    GPT-4o neden öne çıkmıştı?

    OpenAI, GPT-4o modelini Mayıs 2024’te kullanıma sunmuştu. Model, daha sıcak ve doğal bir sohbet tarzı sunmasıyla özellikle ücretli kullanıcıların bir bölümünden yoğun ilgi görmüştü. Ancak şirket, Ağustos ayında GPT-5’in tanıtımının ardından GPT-4o’ya erişimi kısa süreliğine kaldırınca kullanıcı tepkisiyle karşılaşmıştı.

    Bu gelişme üzerine OpenAI, GPT-4o’yu yeniden erişime açmış ve CEO Sam Altman, modelin gelecekte emekliye ayrılması durumunda kullanıcılara “önceden bilgi verileceği” sözünü vermişti.

    “Kolay alınmış bir karar değil”

    OpenAI, perşembe günü yayımladığı blog yazısında GPT-4o’nun ChatGPT’ten kaldırılacağını resmen doğruladı. Şirket açıklamasında, bu sürecin kullanıcılar açısından zorlayıcı olabileceğini kabul ederek, “GPT-4o'ya erişimin kesilmesinin bazı kullanıcılar için sinir bozucu olacağını biliyoruz ve bu kararı kolay almadık” ifadelerini kullandı. Açıklamada, modelleri emekliye ayırmanın şirketin odak noktasını, bugün daha yaygın kullanılan modellere kaydırmasına imkan tanıdığı vurgulandı.

    OpenAI’ın paylaştığı verilere göre GPT-4o’yu günlük olarak kullananların oranı yalnızca yüzde 0,1 seviyesinde bulunuyor. Şirket, kullanıcıların büyük çoğunluğunun GPT-5.2 modelini tercih ettiğini belirtiyor. Son aylarda model kişiliği, özelleştirme seçenekleri ve yaratıcı fikir üretimi alanlarında önemli iyileştirmeler yapıldığını ifade eden OpenAI, bu nedenle GPT-4o’yu tamamen devre dışı bırakmaya hazır olduklarını söylüyor.

    GPT-4o’nun yanı sıra GPT-4.1, GPT-4.1 mini ve OpenAI o4-mini modelleri de ChatGPT’ten çıkarılacak. Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda GPT-5 Instant ve GPT-5 Thinking modellerinin de sohbet botundan kaldırılacağını duyurmuştu. Tüm bu değişikliklere rağmen OpenAI, API tarafında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını özellikle vurguluyor.

