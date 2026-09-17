ChatGPT, Türkiye'deki kullanıcılara da reklam göstermeye başladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bugün artık milyonlarca insanın en çok başvurduğu internet araçlarından biri hâline gelen ChatGPT, artık Türkiye'de de kullanıcılara reklam göstermeye başladı. ChatGPT ile yapılan sohbetler sırasında reklamların gösterileceği bu yılın başında açıklanmış, bu uygulama ilk olarak Şubat ayında ABD'de devreye alınmıştı. O günden beri dünyanın geri kalanına da kademeli olarak yayılan ChatGPT reklamları, bugün itibarıyla Türkiye'deki kullanıcıların da karşısına çıkmaya başladı.

Plus, Pro, Enterprise ya da Edu gibi abonelikleri kullanan ChatGPT kullanıcıları için reklamsız deneyim devam ediyor. Reklamlar şimdilik sadece Ücretsiz (Free) ve Go kullanıcılarına gösteriliyor. Üstteki görselde de görebileceğiniz gibi yazışmalar sırasında metinlerin ya da görsellerin altında çıkan reklamlar, sohbet yanıtlarından açıkça ayrı tutuluyor ve reklam olarak etiketleniyor.

Google'da olduğu gibi kişiselleştirilmiş reklamların da zamanla devreye alınması bekleniyor. Ancak şimdilik bu sistem tam anlamıyla devreye alınmış değil. ChatGPT o penceredeki sohbet ile bağlantılı reklam tercihleri yapıyor olsa da kullanıcının profiline yönelik bir hedefleme yapmıyor. Tabii bu durum ileride değişebilir.

Reklamverenler İçin Sistem Nasıl İşliyor?

ChatGPT gibi internet trafiğinin merkezine yerleşmiş bir platforma reklam verme imkânının ortaya çıkması elbette reklamverenler için de yeni fırsatlar doğuruyor. Türkiye'deki reklamverenler artık ChatGPT'te de reklam kampanyaları oluşturabiliyor. Bunun için belirlenen günlük minimum bütçe 25 dolar. Yani ChatGPT'ye reklam vermek istiyorsanız günlük 25 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

İlk aşamada "Dönüşüm", "Erişim" ve "Tıklama" olmak üzere üç farklı hedefe yönelik reklam kampanyası oluşturulabiliyor. Erişim, reklamın mümkün olduğunca fazla kullanıcıya gösterilmesini ve marka görünürlüğünü artırmayı hedeflerken; Tıklama, kullanıcıları reklamverenin web sitesine veya ürününe yönlendirmeye odaklanıyor. Dönüşüm ise satın alma, kayıt olma veya potansiyel müşteri formu gönderme gibi belirli bir eylemi gerçekleştirmesi muhtemel kullanıcılara ulaşmak üzere reklam gösterimini optimize ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: