ChatGPT’ye doğrudan mesajlaşma özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT’nin mobil uygulamasına doğrudan mesaj (DM) ve grup sohbeti özellikleri eklemeyi test ediyor. ChatGPT, şimdiye kadar sadece yapay zeka ile etkileşime girilen bir platformdu. Ancak yeni gelişmeye göre insanlarla da etkileşime girilebilen sosyal bir platforma dönüşme yolunda ilerliyor.

ChatGPT'de DM dönemi

ChatGPT’nin Android sürümü 1.2025.273 beta güncellemesiyle birlikte, uygulama kodlarında kullanıcıların birbirine mesaj gönderebileceğine dair ipuçları keşfedildi. Yazılım mühendis Tibor Blaho, X platformunda paylaştığı bilgilere göre DM özelliği kullanıcıların hem bire bir hem de grup sohbetlerinde iletişim kurmasına olanak tanıyacak. Henüz net olmayan bir diğer konu ise, grup sohbetlerine birden fazla GPT’nin katılıp katılamayacağı. Bu, iki farklı yapay zekanın yanıtları tartışıp optimize ederek kullanıcıya sunabilmesi açısından faydalı bir ekleme olabilir.

Tam Boyutta Gör Öte yandan doğrudan mesajlaşma özelliğinin halen erken geliştirme aşamasında olduğu ve kullanıcıların önceki sohbet geçmişlerinin veya kişisel bağlam bilgilerinin DM’lerde yer almayacağı belirtiliyor. Şu an için mesajlaşma ile ilgili şifreleme veya gizlilik detayları da paylaşılmış değil. Ek olarak bazı profil kişiselleştirme seçenekleri de eklenecek.

Ancak DM’ler OpenAI’ın kendi modellerini geliştirmesinde kullanılabilir. Yeni mesajlaşma özellikleri OpenAI’ın Sora adlı video oluşturma ve paylaşım uygulamasından ilham alıyor gibi görünüyor. Sora, kullanıcıların AI destekli videoları arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyor ve Instagram ile TikTok’a benzer bir deneyim sunuyor.

