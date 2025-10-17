ChatGPT’ye doğrudan mesajlaşma özelliği geliyor

ChatGPT'de DM dönemi
ChatGPT’nin Android sürümü 1.2025.273 beta güncellemesiyle birlikte, uygulama kodlarında kullanıcıların birbirine mesaj gönderebileceğine dair ipuçları keşfedildi. Yazılım mühendis Tibor Blaho, X platformunda paylaştığı bilgilere göre DM özelliği kullanıcıların hem bire bir hem de grup sohbetlerinde iletişim kurmasına olanak tanıyacak. Henüz net olmayan bir diğer konu ise, grup sohbetlerine birden fazla GPT’nin katılıp katılamayacağı. Bu, iki farklı yapay zekanın yanıtları tartışıp optimize ederek kullanıcıya sunabilmesi açısından faydalı bir ekleme olabilir.
Ancak DM’ler OpenAI’ın kendi modellerini geliştirmesinde kullanılabilir. Yeni mesajlaşma özellikleri OpenAI’ın Sora adlı video oluşturma ve paylaşım uygulamasından ilham alıyor gibi görünüyor. Sora, kullanıcıların AI destekli videoları arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyor ve Instagram ile TikTok’a benzer bir deneyim sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
