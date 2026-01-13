ChatGPT’ye rakip geldi: Sağlığa odaklanan Claude for Healthcare tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın ChatGPT Health çözümünü tanıtmasının hemen ardından Anthropic, sağlık alanına yönelik kendi platformunu duyurdu. Şirket, Claude for Healthcare adını verdiği yeni araç setiyle sağlık hizmeti sunucularını, sigorta sağlayıcılarını ve hastaları hedefleyen daha kapsamlı bir yapay zeka ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Anthropic tarafından yapılan açıklamaya göre Claude for Healthcare, HIPAA uyumlu bir altyapı üzerinde çalışıyor ve bu sayede Claude’un tıbbi amaçlarla güvenli biçimde kullanılmasına olanak tanıyor. Yeni ürün, sağlık hizmeti sağlayıcıları, sigorta kuruluşları ve tüketicilerin aynı platform üzerinden yapay zekadan faydalanmasını hedefliyor.

Claude for Healthcare, ChatGPT Health’e benzer şekilde kullanıcıların telefonları, akıllı saatleri ve farklı sağlık platformlarındaki verilerini sisteme senkronize etmesine imkan tanıyor. Anthropic de OpenAI gibi bu kişisel sağlık verilerinin model eğitimi amacıyla kullanılmayacağını özellikle vurguluyor. Anthropic’in yeni ürünü, sağlık profesyonelleri ve sigorta şirketleri için süreçleri hızlandırmaya yönelik daha sofistike araçlar içeriyor.

Veri tabanlarına doğrudan erişim sağlayan

Claude for Healthcare’in en önemli farklarından biri, “connectors” (bağlayıcılar) adı verilen entegrasyon sistemi. Bu yapı sayesinde yapay zeka çeşitli kritik platform ve veri tabanlarına doğrudan erişebiliyor. Bu entegrasyonlar özellikle sigorta şirketleri ve sağlık hizmeti sunucuları için araştırma süreçlerini ve rapor hazırlığını ciddi ölçüde hızlandırmayı hedefliyor. Anthropic, yayımladığı blog yazısında Claude for Healthcare’in bu bağlantıları kullanarak ön onay süreçlerini daha verimli hâle getirebileceğini belirtiyor.

ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zeka çağı başladı 5 gün önce eklendi

Anthropic, Claude for Healthcare’in temel hedeflerinden birinin idari iş yükünü azaltmak olduğunu vurguluyor. Anthropic Ürün Direktörü Mike Krieger’e göre klinisyenler, çoğu zaman hastaları görmekten çok belge hazırlama ve bürokratik işlemlerle uğraşıyor. Şirket, bu tür idari görevlerin otomasyon için son derece uygun olduğunu ve uzmanlık gerektiren tıbbi kararların önüne geçmemesi gerektiğini savunuyor. Claude for Healthcare, bu tür dokümantasyon süreçlerini üstlenerek doktorların asıl uzmanlık alanlarına odaklanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, Claude for Healthcare ile birlikte özelleştirilebilir “Agent Skills” yeteneklerini de devreye alıyor. Bu araçlar, ön onay taleplerinin otomatikleştirilmesi gibi süreçleri kolaylaştırırken, geliştiricilerin FHIR standardını kullanarak sağlık uygulamaları inşa etmesine de destek sağlıyor. FHIR, modern sağlık sistemleri arasında veri paylaşımı için kullanılan temel standartlardan biri olarak öne çıkıyor.

Tüketicilere özel entegrasyonlar da geliyor

Tüketici tarafında ise ABD’deki Pro ve Max aboneleri, Claude’a kişisel sağlık kayıtlarına güvenli erişim izni verebiliyor. HealthEx ve Function Health entegrasyonları beta süreciyle kullanıma açılırken, Apple HealthKit ve Android Health Connect bağlantıları da bu hafta Claude’un mobil uygulamaları üzerinden beta olarak sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ChatGPT’ye rakip geldi: Claude for Healthcare tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: