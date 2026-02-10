ChatGPT'ye reklam geliyor: Test süreci resmen başladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT platformunda kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek yeni bir adımı test etmeye başladı. Şirket, ChatGPT içinde reklam gösterimine yönelik sınırlı bir denemenin başladığını doğruladı. Ancak bu değişiklik tüm kullanıcıları kapsamayacak.

OpenAI'nin açıklamasına göre reklamlar, şu aşamada yalnızca ABD'deki Free ve Go abonelik planlarını kullanan, oturum açmış yetişkin kullanıcılar için test ediliyor. Plus, Pro, Business, Enterprise ve Education planları ise reklam içermemeye devam edecek. Reklamlar, ChatGPT yanıtlarından net şekilde ayrılmış, "sponsorlu" olarak etiketlenen alanlarda gösterilecek.

OpenAI, sohbet yanıtlarının reklamverenlerden bağımsız kalacağını ve reklamların modelin verdiği cevapları etkilemeyeceğini özellikle vurguluyor. Test sürecindeki reklamlar ise; sohbet konusu, önceki konuşmalar ve geçmiş reklam etkileşimleri gibi sinyallere göre eşleştiriliyor. Örneğin yemek tarifleri hakkında sohbet eden bir kullanıcı, gıda veya market hizmetlerine yönelik reklamlar görebiliyor.

Buna karşın OpenAI, reklamverenlerin bireysel sohbetlere ya da kişisel verilere erişemediğini; yalnızca görüntülenme ve tıklama gibi toplu performans verilerinin paylaşıldığını belirtiyor. Şirket, reklamların devreye alınmasını artan altyapı maliyetlerini karşılamak ve özellikle ücretsiz ya da düşük maliyetli planlarda gelişmiş AI özelliklerine erişimi sürdürülebilir kılacağını söylüyor.

Google Gemini 750 milyon aylık aktif kullanıcıyı aştı 5 gün önce eklendi

Öte yandan OpenAI sağlık, politika ve ruh sağlığı gibi hassas konuların yanında reklam gösterilmeyeceğini, kullanıcıların reklam ayarları üzerinde kontrol sahibi olacağını ve geri bildirim verebileceğini söylüyor. Şirket, test sürecinden elde edilecek geri bildirimlere göre reklamların kapsamını genişletip genişletmeyeceğine daha sonra karar verecek.

