    ChatGPT'ye reklam geliyor: Test süreci resmen başladı

    OpenAI, ChatGPT'de reklam göstermeye yönelik testlere başladı. Reklamlar şimdilik yalnızca ücretsiz ve Go planındaki kullanıcılara sunulacak. İşte detaylar...  

    ChatGPT'ye reklam geliyor: Test süreci resmen başladı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT platformunda kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek yeni bir adımı test etmeye başladı. Şirket, ChatGPT içinde reklam gösterimine yönelik sınırlı bir denemenin başladığını doğruladı. Ancak bu değişiklik tüm kullanıcıları kapsamayacak.

    ChatGPT'ye reklam geliyor

    OpenAI'nin açıklamasına göre reklamlar, şu aşamada yalnızca ABD'deki Free ve Go abonelik planlarını kullanan, oturum açmış yetişkin kullanıcılar için test ediliyor. Plus, Pro, Business, Enterprise ve Education planları ise reklam içermemeye devam edecek. Reklamlar, ChatGPT yanıtlarından net şekilde ayrılmış, "sponsorlu" olarak etiketlenen alanlarda gösterilecek.

    OpenAI, sohbet yanıtlarının reklamverenlerden bağımsız kalacağını ve reklamların modelin verdiği cevapları etkilemeyeceğini özellikle vurguluyor. Test sürecindeki reklamlar ise; sohbet konusu, önceki konuşmalar ve geçmiş reklam etkileşimleri gibi sinyallere göre eşleştiriliyor. Örneğin yemek tarifleri hakkında sohbet eden bir kullanıcı, gıda veya market hizmetlerine yönelik reklamlar görebiliyor.

    Buna karşın OpenAI, reklamverenlerin bireysel sohbetlere ya da kişisel verilere erişemediğini; yalnızca görüntülenme ve tıklama gibi toplu performans verilerinin paylaşıldığını belirtiyor. Şirket, reklamların devreye alınmasını artan altyapı maliyetlerini karşılamak ve özellikle ücretsiz ya da düşük maliyetli planlarda gelişmiş AI özelliklerine erişimi sürdürülebilir kılacağını söylüyor.

    Öte yandan OpenAI sağlık, politika ve ruh sağlığı gibi hassas konuların yanında reklam gösterilmeyeceğini, kullanıcıların reklam ayarları üzerinde kontrol sahibi olacağını ve geri bildirim verebileceğini söylüyor. Şirket, test sürecinden elde edilecek geri bildirimlere göre reklamların kapsamını genişletip genişletmeyeceğine daha sonra karar verecek.

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

