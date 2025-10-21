Dünyanın ilk stres çarkı entegre touchpad konsepti ile tanışın

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Geçtiğimiz yıllarda ChatGPT ile uyumlu ilk kablosuz sunum aracı Cheerdots2’yi satışa sunan Cheerdots girişimi bu kez bir kablosuz sunum aracı ile stres çarkını bir araya getirerek ilginç bir cihaz ortaya çıkarmış.

Cheerplay özellikleri ve fiyatı

Cheerplay basit ama ilginç bir fikir üzerine inşa edilmiş. Touchpad ve kablosuz sunum aracı olarak kullanabildiğiniz cihazı kapattığınız zaman boşta kalan tuşları ile can sıkıntınızı giderebiliyorsunuz.

Cheerdots2 sunum aracı ChatGPT ile geliyor 2 yıl önce eklendi

Bluetooth 5.0 ile bağlantı kuran cihaz tek şarj ile 30 gün kullanılabiliyor. 2 saatte tam şarja ulaşıyor. Dokunmatik yüzey tarama ve tıklama yaparken hemen alt kısmında dokunmatik bir ses kontrol şeridi yer alıyor.

Cihaz açık iken tekerlek, döndürme plakası, kaydırma şeridi, deklanşör, tekerlek anahtarı tuşlarına farklı fonksiyonlar atayarak kullanabiliyorsunuz. Kapalı iken bu tuşlar stres çarkına dönüşüyor. Ayrıca AirMouse görevi de görüyor. Uzun süreli kullanım için tuşların dayanıklılığı arttırılmış. 39$ bağış isteyen Cheerplay ihtiyacı olan miktarın kat kat fazlasını elde etmiş durumda. Sevkiyatlar Aralık ayında başlayacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: