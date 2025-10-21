Dünyanın ilk stres çarkı entegre touchpad konsepti ile tanışın

Cheerplay özellikleri ve fiyatı
Cheerplay basit ama ilginç bir fikir üzerine inşa edilmiş. Touchpad ve kablosuz sunum aracı olarak kullanabildiğiniz cihazı kapattığınız zaman boşta kalan tuşları ile can sıkıntınızı giderebiliyorsunuz.
Bluetooth 5.0 ile bağlantı kuran cihaz tek şarj ile 30 gün kullanılabiliyor. 2 saatte tam şarja ulaşıyor. Dokunmatik yüzey tarama ve tıklama yaparken hemen alt kısmında dokunmatik bir ses kontrol şeridi yer alıyor.
Cihaz açık iken tekerlek, döndürme plakası, kaydırma şeridi, deklanşör, tekerlek anahtarı tuşlarına farklı fonksiyonlar atayarak kullanabiliyorsunuz. Kapalı iken bu tuşlar stres çarkına dönüşüyor. Ayrıca AirMouse görevi de görüyor. Uzun süreli kullanım için tuşların dayanıklılığı arttırılmış. 39$ bağış isteyen Cheerplay ihtiyacı olan miktarın kat kat fazlasını elde etmiş durumda. Sevkiyatlar Aralık ayında başlayacak.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi