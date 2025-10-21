Giriş
    Dünyanın ilk stres çarkı entegre touchpad konsepti ile tanışın

    Cheerplay adındaki basit ama ilginç konsept pratik bir kablosuz sunum aracını stres çarkı ile birleştirerek elinizden düşmeyen bir oyuncak ortaya çıkarıyor.     

    Geçtiğimiz yıllarda ChatGPT ile uyumlu ilk kablosuz sunum aracı Cheerdots2’yi satışa sunan Cheerdots girişimi bu kez bir kablosuz sunum aracı ile stres çarkını bir araya getirerek ilginç bir cihaz ortaya çıkarmış. 

    Cheerplay özellikleri ve fiyatı

    Cheerplay basit ama ilginç bir fikir üzerine inşa edilmiş. Touchpad ve kablosuz sunum aracı olarak kullanabildiğiniz cihazı kapattığınız zaman boşta kalan tuşları ile can sıkıntınızı giderebiliyorsunuz. 

    Bluetooth 5.0 ile bağlantı kuran cihaz tek şarj ile 30 gün kullanılabiliyor. 2 saatte tam şarja ulaşıyor. Dokunmatik yüzey tarama ve tıklama yaparken hemen alt kısmında dokunmatik bir ses kontrol şeridi yer alıyor. 

    Cihaz açık iken tekerlek, döndürme plakası, kaydırma şeridi, deklanşör, tekerlek anahtarı tuşlarına farklı fonksiyonlar atayarak kullanabiliyorsunuz. Kapalı iken bu tuşlar stres çarkına dönüşüyor. Ayrıca AirMouse görevi de görüyor. Uzun süreli kullanım için tuşların dayanıklılığı arttırılmış. 39$ bağış isteyen Cheerplay ihtiyacı olan miktarın kat kat fazlasını elde etmiş durumda. Sevkiyatlar Aralık ayında başlayacak. 
     

    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

