Chery, 30 ile 47 yetkili satış ve satış sonrası hizmet noktasına ulaştı

Bu kapsamda Chery Türkiye; İstanbul’da Çetaş, Çorum’da Evlüce, Mardin’de Nas Oto, Malatya’da Yiğitvar, Van’da Berk, Balıkesir’de Karahallılar, Düzce’de Kervan olmak üzere 7 yeni yetkili satıcı ve servis noktası ile hizmet alanını genişletti. Chery Türkiye, yeni yetkili satıcı ve servis noktaları ile birlikte 30 ilde 47 noktaya ulaşan hizmet ağıyla 2024 yılında da dikkat çekmeye devam ediyor.
Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de sunarak kullanıcılarına tam teşekküllü bir hizmet sağlamaya devam ediyor. Yeni Chery yetkili satıcıları, tıpkı hâli hazırda var olan yetkili satıcılar gibi konusunda uzman ve uzun seneler otomotiv sektöründe öncü ve çoklu otomotiv markalarını bünyesinde barındıran deneyimli yetkili satıcılardan oluşuyor.
“Yeni yılla beraber 30 ilimizde bulunan 47 yetkili satıcımızla Türkiye’deki kullanıcılara tüm hizmetlerimizi sunmayı sürdürüyoruz. Hedefimiz, yeni yılda da avantajlı olan 3 SUV modelimizle birlikte Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu gösterirken, yeni hizmet noktalarımızla birlikte satış ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizi daha fazla memnun ederek yine daha fazla tercih edilen bir marka olmak” dedi.
Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satıcıları ile hem satış hem de satış sonrası hizmetler sunan Chery Türkiye, segmentlerinde oldukça iddialı SUV modelleri OMODA 5, TIGGO 7 PRO VE TIGGO 8 PRO ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.