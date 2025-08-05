Chery, 5 milyon araç ihracatını aşan ilk Çinli otomobil üreticisi oldu

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Tam Boyutta Gör Chery Grubu, Çinli otomobil üreticileri arasında 5 milyon araç ihracatını aşan ilk marka olduğunu duyurdu. 31 Temmuz itibarıyla şirketin dünya genelindeki kullanıcı sayısı 17,18 milyonu aşarken, bu kullanıcıların 5,17 milyondan fazlası yurt dışındaki müşterilerden oluştu.

Temmuz ayında Chery Grubu toplam 224.439 araç satarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7’lik bir artış kaydetti. Yeni enerjili araçlarda da yükseliş sürerken, 65.357 adet satışla bu segmentte yıllık bazda yüzde 44,1’lik büyüme yakalandı.

Aynı dönemde 119.090 araç ihraç eden Chery, bu alanda da yüzde 31,9’luk bir artışla Çin’in en büyük otomobil ihracatçısı olma unvanını korudu.

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Paylaşılan verilere göre, 2025’in ilk yarısında Çin’in otomobil ihracatında en çok araç gönderdiği üç ülke sırasıyla Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya oldu. Meksika’ya 234.500 adet (+%30,7), BAE’ye 214.300 adet (+%58,5) araç ihraç edilirken, Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 59,2 azalarak 171.000 adede geriledi.

Öte yandan, ihracat yarışında BYD hızlı adımlarla Chery'ye yaklaşıyor. 2025'in ilk yarısında ihracatını yüzde 118 oranında artıran şirket, Chery'nin 100 bin adet gerisinde yer almıştı. Görünen o ki yılın son çeyreğine doğru Chery ve BYD arasındaki ihracat rekabeti gittikçe kızışacak.

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Chery, 5 milyon araç ihracatını aşan ilk Çinli otomobil üreticisi

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