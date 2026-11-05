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    Chery Arrizo 7 geri dönüyor: Hibrit versiyonda 1.700 km menzil

    Chery, Arrizo 7 adını benzinli ve şarj edilebilir hibrit motorlarla geri getiriyor. Çin’de yılın son çeyreğinde satışa çıkacak sedanın hibrit versiyonu için 1.700 km’yi aşan toplam menzil açıklanıyor.

    Chery Arrizo 7 geri dönüyor: Hibrit versiyonda 1.700 km menzil Tam Boyutta Gör
    Chery’nin nisan ayında Arrizo S konseptiyle ön gösterimini yaptığı yeni sedan, Arrizo 7 adıyla seri üretime geçiyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına (MIIT) yapılan başvurular, modelin motor seçeneklerini ve teknik ayrıntılarını ortaya çıkardı.

    2018’de üretimi sonlandırılan Arrizo 7’nin adını yeniden kullanacak otomobil, markanın ürün gamında Arrizo 5 ile Arrizo 8 arasında konumlanacak.

    Konseptin güçlü motoru yerini daha küçük seçeneklere bıraktı

    Arrizo S konseptindeki 257 hp güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbo motor, üretim modeline taşınmadı. Bunun yerine 1.5 litre turbo benzinli ve 1.5 litre şarj edilebilir hibrit seçenekler sunulacak.

    Chery Arrizo 7 geri dönüyor: Hibrit versiyonda 1.700 km menzil Tam Boyutta Gör
    Benzinli versiyon, 154 hp güç ve 235 Nm tork üretiyor. Çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilen motorun MIIT kayıtlarındaki tüketimi 6,2 litre/100 km olarak belirtiliyor.

    C-DM şarj edilebilir hibrit versiyonda ise 1.5 litrelik atmosferik motor, elektrik motoru ve hibrite özel şanzıman birlikte çalışıyor. 19,53 kWsa LFP batarya kullanan model için 116 kilometre elektrikli menzil aktarılırken Chery, CLTC ölçümüne göre 1.700 kilometreyi aşan toplam menzil açıklıyor.

    Hibritin MIIT kayıtlarındaki tüketimi 0,69 litre/100 km. Ancak bu değer, bataryadan sağlanan enerjinin de kullanıldığı şarj edilebilir hibrit ölçümünü ifade ediyor. Batarya boşken tüketim değeri çok daha yüksek olacaktır. Her iki versiyonun azami hızı 180 km/s olarak listeleniyor.

    Yaklaşık 4,74 metre uzunluğunda

    Chery Arrizo 7 geri dönüyor: Hibrit versiyonda 1.700 km menzil
    Yeni Arrizo 7; 4.739 mm uzunluğa, 1.850 mm genişliğe ve 2.770 mm aks mesafesine sahip. Benzinli versiyon 1.350 kg, hibrit ise 1.598 kg ağırlığında.

    Tasarımda büyük altıgen ızgara, köşeli farlar, arkaya doğru alçalan tavan çizgisi ve gövdeye entegre arka spoyler dikkat çekiyor. Kabinde ayrı dijital gösterge ve multimedya ekranları, direksiyon kolonundaki vites seçici ve orta konsolda fiziksel düğmeler bulunuyor.

    Chery, otomobilin geliştirilmesinde 70’ten fazla ülkenin gereksinimlerini dikkate aldığını belirtiyor. Bununla birlikte otomobilin fiyatı ve ihracat takvimi belli değil.

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