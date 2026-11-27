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Oynat Chery’nin yeni amiral gemisi sedanı Arrizo 9, Çin’deki tescil belgelerinde ortaya çıktı. Beş metre uzunluğa sahip model, Audi’yi andıran şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Otomobil; 200 ve 261 beygirlik iki farklı turbo benzinli seçeneğin yanı sıra, 100 kilometrede 5,3 litre yakıt tüketen tam hibrit motor seçeneğiyle de sunulacak. Merakla beklenen yeni sedanın yakın zamanda resmi olarak satışa çıkması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Chery’nin sedan ailesinin en üstüne yerleşecek Arrizo 9, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) yayımladığı belgelerde görüldü. Arrizo 8 Pro’nun üzerinde konumlanan model, iki turbo benzinli motorun yanı sıra tam hibrit seçeneğiyle sunulacak.

Beş metrelik gövde, Audi’yi hatırlatan çizgiler

Nisan ayında Pekin Otomobil Fuarı’nda gösterilen Arrizo S konseptinin seri üretim versiyonu olan Arrizo 9’un geniş ön ızgarası, tampon tasarımı, arkaya doğru alçalan tavan çizgisi ve özellikle stopları Audi A7’yi hatırlatıyor. Konseptte tartışma yaratan bu benzerlik, seri üretim modelinde de büyük ölçüde korunmuş görünüyor.

Tam Boyutta Gör Yeni sedan 5.000 mm uzunluğa, 1.906 mm genişliğe ve 1.506 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.900 mm olarak açıklanıyor. Versiyona göre 18 veya 19 inç jantlarla donatılan aracın boş ağırlığı 1.540-1.680 kilogram arasında değişiyor.

İki turbo benzinli motor seçeneği

Giriş versiyonunda 200 PS güç üreten 1,6 litrelik turbo benzinli motor bulunuyor. Belgelerde bu versiyonun yakıt tüketimi 100 kilometrede 6,39 litre olarak veriliyor.

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Daha güçlü seçenekte ise yaklaşık 261 PS güç üreten 2,0 litrelik turbo motor görev yapıyor. Bu versiyon için açıklanan tüketim 6,77 litre/100 km. Her iki benzinli seçeneğin azami hızı 200 km/s ile sınırlı. Şanzıman seçeneklerine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Tam hibrit de geliyor

Tam Boyutta Gör Arrizo 9’un üçüncü seçeneği, harici şarj bağlantısı bulunmayan HEV tipi hibrit sistem olacak. Bu versiyonda yaklaşık 156 PS güç üreten 1,5 litrelik benzinli motor kullanılıyor. Ancak bu değer yalnızca içten yanmalı motora ait; elektrik motorunun gücü ve sistemin toplam çıkışı henüz bilinmiyor. Hibrit versiyonun açıklanan yakıt tüketimi 5,35 litre/100 km, azami hızı ise 180 km/s.

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Chery Arrizo 9 ortaya çıktı: Yeni amiral gemisi sedan

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