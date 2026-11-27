Yapay Zeka Özeti:
- Chery’nin yeni amiral gemisi sedanı Arrizo 9, Çin’deki tescil belgelerinde ortaya çıktı. Beş metre uzunluğa sahip model, Audi’yi andıran şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Otomobil; 200 ve 261 beygirlik iki farklı turbo benzinli seçeneğin yanı sıra, 100 kilometrede 5,3 litre yakıt tüketen tam hibrit motor seçeneğiyle de sunulacak. Merakla beklenen yeni sedanın yakın zamanda resmi olarak satışa çıkması bekleniyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Beş metrelik gövde, Audi’yi hatırlatan çizgiler
Nisan ayında Pekin Otomobil Fuarı’nda gösterilen Arrizo S konseptinin seri üretim versiyonu olan Arrizo 9’un geniş ön ızgarası, tampon tasarımı, arkaya doğru alçalan tavan çizgisi ve özellikle stopları Audi A7’yi hatırlatıyor. Konseptte tartışma yaratan bu benzerlik, seri üretim modelinde de büyük ölçüde korunmuş görünüyor.
İki turbo benzinli motor seçeneği
Giriş versiyonunda 200 PS güç üreten 1,6 litrelik turbo benzinli motor bulunuyor. Belgelerde bu versiyonun yakıt tüketimi 100 kilometrede 6,39 litre olarak veriliyor.
Daha güçlü seçenekte ise yaklaşık 261 PS güç üreten 2,0 litrelik turbo motor görev yapıyor. Bu versiyon için açıklanan tüketim 6,77 litre/100 km. Her iki benzinli seçeneğin azami hızı 200 km/s ile sınırlı. Şanzıman seçeneklerine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli