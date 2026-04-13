    Chery, Avrupa'da üretim için yeni ortaklar arıyor

    Chery, Avrupa’da üretimini artırmak için yeni ortaklık arayışına girdi. Mevcut fabrikaları kullanmayı hedefleyen şirket, Fransa dahil birçok ülkeyle temas halinde.

    Chery, Avrupa’daki büyümesini hızlandırmak için üretim tarafında yeni bir stratejiye yöneliyor. Şirket, sıfırdan fabrika yatırımına bütçe ayırmak yerine mevcut üretim tesislerini kullanabileceği ortaklıklar üzerinde çalışıyor. Paris’te düzenlenen ve markanın Omoda ile Jaecoo modellerinin tanıtıldığı etkinlikte konuşan yöneticiler, Avrupa’da ek üretim kapasitesi arayışının sürdüğünü açıkça dile getirdi.

    Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue ise yeni fabrika yatırımlarına mesafeli yaklaştıklarını vurguladı. Yin’e göre şirket, yüksek maliyetli ve uzun süren yatırımlar yerine doğru yerel ortaklıklarla ilerlemeyi tercih ediyor. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Yin, önümüzdeki aylarda somut gelişmeler paylaşabileceklerini ifade etti.

    Henüz lokasyon açıklanmadı

    Henüz hangi üreticilerle temas kurulduğu açıklanmazken, Fransa’nın potansiyel lokasyonlar arasında yer aldığı doğrulandı. Bu da Chery’nin Avrupa’nın büyük pazarlarında daha güçlü bir varlık hedeflediğini gösteriyor.

    Çinli üretici, Avrupa’da satışa başladığı 2023 yılından bu yana hızlı bir büyüme yakaladı. Verilere göre şirketin satışları bir yıl içinde yaklaşık altı kat artarak 120 bin adedin üzerine çıktı. Benzer şekilde BYD başta olmak üzere birçok Çinli marka da Avrupa pazarında agresif şekilde genişliyor.

    Chery, halihazırda İspanya’da önemli bir üretim adımı atmış durumda. Şirket, eski bir Nissan fabrikasında Ebro ile ortak üretim yürütüyor. Lepas markasıyla üretim yapılan bu tesiste yıllık 200 bin adetlik kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Ancak bu kapasitenin tek başına Avrupa talebini karşılamaya yetmeyeceği belirtiliyor.

    Ayrıca Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik tarifeleri ve yerel üretim şartları da Chery’yi bölge içinde daha fazla üretim yapmaya iten önemli faktörler arasında.

    Daha önce Chery'nin Türkiye'de fabrika kurmaya hazırlandığı açıklanmış, ancak şirketin doğrudan fabkika yatırımı yerine yerel bir ortak arayışında olduğu belirtilerek bu iddialar yalanlanmıştı. Uzun süredir bu konuyla alakalı yeni bir açıklama yapılmadı.

