Chery, Avrupa'nın en rekabetçi segmentine giriş hazırlığında

Tam Boyutta Gör Chery, Avrupa otomotiv pazarında daha güçlü bir konum elde etmek için ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Çinli üretici, özellikle Avrupa’nın en rekabetçi segmentlerinden biri olan küçük sınıf araçlara giriş yapabilmek için yeni bir platform geliştiriyor.

Lepas markasının tanıtımında konuşan Chery Grubu'nun baş mühendisi Peter Matkin, şirketin daha küçük araç segmentine yönelik çalışmalara başladığını doğruladı. Matkin, mevcut ürün gamının ağırlıklı olarak SUV’lardan oluştuğunu ancak bunun Avrupa pazarının tamamını kapsamadığını belirtti.

"Pazarın yüzde 50'sini kaçırıyoruz"

Matkin, “Tüm üreticiler gibi biz de sedanlardan SUV’lara geçtik çünkü bu Çin, Orta Doğu ve Güney Amerika gibi pazarlarda en çok talep edilen gövde tipi. Ancak Avrupa pazarının yaklaşık yüzde 50’sini kaçırıyoruz çünkü araçlarımız genelde 4.2 - 4.3 metre civarında” dedi.

Bu açığı kapatmak isteyen Chery, 4 metrenin altındaki segment için yeni bir mimari üzerinde çalışıyor. Bu segment, Renault 5, Opel Corsa ve Volkswagen Polo gibi modellerin bulunduğu süpermini sınıfını kapsıyor.

Matkin, projenin henüz erken aşamada olduğunu belirterek net bir lansman tarihi vermekten kaçındı ancak çalışmaların başladığını ve gelişimin yakından takip edildiğini ifade etti.

Yeni platformla birlikte farklı Chery markalarının da Avrupa’da daha küçük sınıf araçlarla yer alması bekleniyor. Şirket, Chery’yi daha aile odaklı, Lepas’ı premium, Omoda’yı ise daha sportif bir konumlandırmayla farklı segmentlerde konumlandırmayı planlıyor.

Chery tarafı, birden fazla markanın aynı pazarda yer almasını sorun olarak görmüyor. Şirket, tüketicilerin artık marka yerine segment ve ihtiyaç odaklı seçim yaptığını, bu nedenle farklı markalarla aynı pazarda var olmanın stratejik bir avantaj olduğunu düşünüyor.

