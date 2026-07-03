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    Chery, batarya güvenliğinde çıtayı yükseltti: Ömür boyu garanti sunacak

    Chery, Çin’de Rhino batarya paketiyle donatılan tüm tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcılı araçları için ömür boyu batarya garantisi sunacağını duyurdu.

    Chery, bataryalarına ömür boyu garanti sunacak Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Chery, yeni enerji araçlarında (NEV) tüketici güvenini artırmak amacıyla dikkat çekici bir garanti programı başlattı. Şirket, Çin’de Rhino batarya paketiyle donatılan tüm tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcılı araçlar için ilk sahibine ömür boyu batarya garantisi sunacağını duyurdu.

    Yeni uygulama yalnızca bataryaları değil, elektrik motorlarını ve elektronik kontrol ünitelerini de kapsıyor. Garanti, ticari kullanım dışındaki araçlar için geçerli olacak.

    Çin'de katı güvenlik düzenlemeleri devreye girdi

    Chery, yeni garanti programının Çin’de 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giren ve sektörün en katı batarya güvenlik düzenlemelerinden biri olarak gösterilen GB38031-2025 standardıyla uyumlu olduğunu vurguladı. “Yangın veya patlama yok” olarak da anılan yeni düzenleme, termal kaçak sonrasında batarya paketinde en az iki saat boyunca yangın veya patlama yaşanmamasını şart koşuyor.

    Şirket ayrıca, insan kaynaklı olmayan bir batarya arızası nedeniyle termal kaçak sonucu hasar oluşması durumunda, araç sahibine aynı modelden yeni bir araç verileceğini açıkladı. Rhino bataryalar şu anda Chery bünyesindeki Chery, Exeed, Jetour ve iCar markalarının çeşitli modellerinde kullanılıyor.

    Yeni güvenlik standardı, bataryaların dayanıklılığı konusunda da önemli kriterler getiriyor. Buna göre bataryaların, 150 joule enerjiyle gerçekleştirilen ve 30 mm çapındaki çelik bilyelerin kullanıldığı üç ayrı darbe testini yangın ya da patlama olmadan geçmesi isteniyor. Standart ayrıca 300 hızlı şarj döngüsünün ardından da herhangi bir tutuşma veya patlama yaşanmamasını zorunlu kılıyor.

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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 1 hafta önce

    On bildiğin Kia olmuş

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