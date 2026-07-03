Chery, batarya güvenliğinde çıtayı yükseltti: Ömür boyu garanti sunacak

Yeni uygulama yalnızca bataryaları değil, elektrik motorlarını ve elektronik kontrol ünitelerini de kapsıyor. Garanti, ticari kullanım dışındaki araçlar için geçerli olacak.
Çin'de katı güvenlik düzenlemeleri devreye girdi
Chery, yeni garanti programının Çin’de 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giren ve sektörün en katı batarya güvenlik düzenlemelerinden biri olarak gösterilen GB38031-2025 standardıyla uyumlu olduğunu vurguladı. “Yangın veya patlama yok” olarak da anılan yeni düzenleme, termal kaçak sonrasında batarya paketinde en az iki saat boyunca yangın veya patlama yaşanmamasını şart koşuyor.
Şirket ayrıca, insan kaynaklı olmayan bir batarya arızası nedeniyle termal kaçak sonucu hasar oluşması durumunda, araç sahibine aynı modelden yeni bir araç verileceğini açıkladı. Rhino bataryalar şu anda Chery bünyesindeki Chery, Exeed, Jetour ve iCar markalarının çeşitli modellerinde kullanılıyor.
Yeni güvenlik standardı, bataryaların dayanıklılığı konusunda da önemli kriterler getiriyor. Buna göre bataryaların, 150 joule enerjiyle gerçekleştirilen ve 30 mm çapındaki çelik bilyelerin kullanıldığı üç ayrı darbe testini yangın ya da patlama olmadan geçmesi isteniyor. Standart ayrıca 300 hızlı şarj döngüsünün ardından da herhangi bir tutuşma veya patlama yaşanmamasını zorunlu kılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş