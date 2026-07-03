Chery, batarya güvenliğinde çıtayı yükseltti: Ömür boyu garanti sunacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Chery, yeni enerji araçlarında (NEV) tüketici güvenini artırmak amacıyla dikkat çekici bir garanti programı başlattı. Şirket, Çin’de Rhino batarya paketiyle donatılan tüm tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcılı araçlar için ilk sahibine ömür boyu batarya garantisi sunacağını duyurdu.

Yeni uygulama yalnızca bataryaları değil, elektrik motorlarını ve elektronik kontrol ünitelerini de kapsıyor. Garanti, ticari kullanım dışındaki araçlar için geçerli olacak.

Çin'de katı güvenlik düzenlemeleri devreye girdi

Chery, yeni garanti programının Çin’de 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giren ve sektörün en katı batarya güvenlik düzenlemelerinden biri olarak gösterilen GB38031-2025 standardıyla uyumlu olduğunu vurguladı. “Yangın veya patlama yok” olarak da anılan yeni düzenleme, termal kaçak sonrasında batarya paketinde en az iki saat boyunca yangın veya patlama yaşanmamasını şart koşuyor.

Avrupa'nın en çok satan otomobili Dacia Sandero hibrit oldu 12 sa. önce eklendi

Şirket ayrıca, insan kaynaklı olmayan bir batarya arızası nedeniyle termal kaçak sonucu hasar oluşması durumunda, araç sahibine aynı modelden yeni bir araç verileceğini açıkladı. Rhino bataryalar şu anda Chery bünyesindeki Chery, Exeed, Jetour ve iCar markalarının çeşitli modellerinde kullanılıyor.

Yeni güvenlik standardı, bataryaların dayanıklılığı konusunda da önemli kriterler getiriyor. Buna göre bataryaların, 150 joule enerjiyle gerçekleştirilen ve 30 mm çapındaki çelik bilyelerin kullanıldığı üç ayrı darbe testini yangın ya da patlama olmadan geçmesi isteniyor. Standart ayrıca 300 hızlı şarj döngüsünün ardından da herhangi bir tutuşma veya patlama yaşanmamasını zorunlu kılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Chery, bataryalarına ömür boyu garanti sunacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: