Chery'den 14 bin dolara elektrikli SUV: 600 km menzilli Fulwin T7

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Chery, yeni tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Fulwin T7'yi resmen satışa sundu. Çin'in son derece çetin geçen uygun fiyatlı bütçe pazarını hedefleyen yeni model; 3 farklı donanım seçeneği, standart olarak sunulan yüksek menzili ve agresif fiyat politikasıyla dikkat çekiyor.

Resmi liste fiyatları 97.900 yuandan (yaklaşık 14.430 dolar) başlayan Fulwin T7, Chery'nin lansmana özel sunduğu takas ve erken teslimat indirimleriyle yaklaşık 14.000 dolara kadar iniyor.

Standart 600 km menzil ve güçlü performans

Tam Boyutta Gör Sınıfında çok satılan BYD Yuan Plus (Atto 3) gibi modellere doğrudan rakip olarak konumlandırılan Chery Fulwin T7, boyutları ve teknik verileriyle kompakt SUV sınıfında çıtayı yükseltiyor. 4.570 mm uzunluğa, 1.852 mm genişliğe, 1.694 mm yüksekliğe ve 2.700 mm aks mesafesine sahip modelin sürtünme katsayısı ise 0.286 Cd.

Tüm versiyonlarda 178 kW (239 HP) güç ve 275 Nm tork üreten tek elektrik motoru görev yapıyor. Araç 180 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Bütün paketlerde standart olarak sunulan 65 kWsa kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya, CLTC standartlarına göre 600 km menzil vadediyor.

Batarya %30'dan %80 doluluğa 20 dakikada şarj olurken, araç dışarıya 6.6 kW'a kadar güç aktarımını (V2L) destekliyor.

Yapay Zekalı desteği ve gelişmiş sürüş asistanları

Tam Boyutta Gör Fulwin T7, kabin içinde sunduğu teknolojilerle de segment standartlarını aşıyor. Sürücü karşısında 8.8 inçlik dijital gösterge paneli ve merkezde 15.6 inçlik 2.5K çözünürlüklü multimedya ekranı yer alıyor. Sistem, ByteDance tarafından geliştirilen "Doubao" büyük dil modeli ve Lingxi Smart Cockpit 2.0 yapay zeka altyapısıyla çalışıyor.

Giriş paketlerinde Qualcomm Snapdragon 8155 çipi görev yaparken, en üst donanım seviyesinde gelişmiş 5G bağlantısı ile kokpit ve sürüş fonksiyonlarını tek çatı altında birleştiren Qualcomm 8775 çipi yer alıyor.

Tepe modelde sunulan Falcon 500 sürüş destek sistemi; 3 milimetre dalga radarı, 7 kamera ve 12 ultrasonik radar dahil olmak üzere toplam 22 sensörle destekleniyor. Bu sistem otoyol pilotunun yanı sıra 300'den fazla farklı senaryoda otomatik park imkanı tanıyor.

Sürücü ve yolcu emniyeti için araç gövdesinde %80 oranında yüksek mukavemetli çelik kullanılırken kabinde 9 adet hava yastığına yer veriliyor. Söz konusu model, Lepas L6 adıyla Avrupa'da da satılacak ancak fiyatı henüz açıklanmadı.

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Chery'den 14 bin dolara elektrikli SUV: 600 km menzilli Fulwin T7

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