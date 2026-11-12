Chery’den 550 km menzilli elektrikli SUV: Jetour TX

Yapay Zeka Özeti:
- Chery bünyesindeki Jetour, ilk tamamen elektrikli SUV modeli TX'i tanıttı. Retro tasarımıyla öne çıkan araç, 550 kilometre menzil ve dört tekerlekten çekiş seçeneği sunuyor. Araziye uygun yapısıyla dikkat çeken modelde tank dönüşü yeteneği, 200 milimetre taban yüksekliği ve Snapdragon işlemcili akıllı bir multimedya sistemi yer alıyor. Ayrıca araçta 150 litrelik kullanışlı bir ön bagaj da mevcut. Ön satışları 16 Kasım'da başlayacak olan modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Kapalı ön paneli ve retro görünümlü çift yuvarlak farlarıyla dikkat çeken Jetour TX; 4.605 mm uzunluğa, 1.880 mm genişliğe ve 1.700 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.735 mm.
200 mm yerden yükseklik, 150 litrelik ön bagaj
Kabinde 15,6 inçlik 2.5K dokunmatik ekran ve Tour OS 3.5 bilgi-eğlence sistemi görev yapıyor. Qualcomm Snapdragon 8775 işlemcinin kullanıldığı sistem, iFlytek sesli komut teknolojisi ve Doubao büyük dil modeliyle destekleniyor.
Ön koltuklarda ısıtma, havalandırma ve sekiz noktalı masaj işlevleri sunuluyor. Ön yolcu koltuğu tek dokunuşla dinlenme pozisyonuna getirilebiliyor. Kabindeki 31 saklama alanına ek olarak 150 litrelik yıkanabilir ön bagaj da kullanım kolaylığı sağlıyor.
67,2 kWsa batarya ve iki motor seçeneği
Tüm versiyonlarda Chery’nin 67,2 kWsa kapasiteli “Rhino” bataryası kullanılıyor. Açıklanan menzil CLTC ölçümüne göre 550 km, enerji tüketimi ise 13,5 kWsa/100 km.
6,6 kW V2L desteği, otomobilin bataryasından harici elektrikli cihazlara enerji aktarılmasını sağlıyor. Süspansiyon düzeninde ise önde MacPherson, arkada beş bağlantılı bağımsız yapı tercih ediliyor.
Falcon 500 sürüş destek sistemi ise şehir içi ve otoyolda navigasyon destekli sürüşün yanı sıra otomatik park işlevleri sunuyor. Otomatik acil frenleme, şeritten ayrılmayı önleme, kör nokta uyarısı ve arka çapraz trafik uyarısına, standart 540 derece çevre görüntüleme sistemi eşlik ediyor.
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merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış