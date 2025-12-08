Giriş
    Chery'den araç güvenliğini artıran 2400 MPa dayanımlı çelik

    Chery ve çelik üreticisi HBIS Group, otomotiv malzeme teknolojisinde önemli bir sıçrama yaparak 2.400 MPa ultra yüksek dayanıma sahip sıcak şekillendirilmiş çelik sacı tanıttı.

    Bu yeni çelik, Çin’in malzeme bilimi alanındaki ilerlemesini gösterirken aynı zamanda modern araç güvenliğinde kritik bir rol oynuyor. Sıcak şekillendirilmiş çelikler; A ve B sütunları, kapı içi darbe kirişleri ve taban traversleri gibi çarpışma anında yolcu korumasını sağlayan temel parçaların üretiminde kullanılıyor.

    Geleneksel olarak otomotiv sektöründe 1.300-1.800 MPa aralığında çelikler tercih ediliyordu. Ancak dayanımı daha da artırırken tokluk, kararlılık ve şekillendirilebilirliği korumak büyük bir mühendislik zorluğu oldu. Chery ve HBIS, bu zorluğu aşarak hem çok daha yüksek dayanım sunan hem de üretim sırasında sorunsuz işlenebilen bir malzeme geliştirmeyi başardı.

    2.400 MPa çeliğin öne çıkan avantajları

    • Daha yüksek güvenlik: Artan dayanım, özellikle darbe emici parçalarda çarpışma direncini ciddi şekilde artırıyor.
    • Ağırlık azaltma potansiyeli: Daha ince saclarla aynı dayanım sağlanabildiği için araç ağırlığı düşebiliyor. Bu da daha düşük tüketim, daha az emisyon ve daha iyi performans anlamına geliyor.
    • Dengeli malzeme özellikleri: Yüksek dayanımı; tokluk ve iyi şekillendirilebilirlikle birleştirerek genelde kırılgan olan ultra yüksek dayanımlı çeliklerin en büyük sorununu ortadan kaldırıyor.

    Chery'nin açıklamasına göre, yeni 2.400 MPa çelik; gerçek parça baskı testleri, araç üzerinde uygulama ve çok aşamalı doğrulama süreçlerinden geçti. Özellikle kapı darbe kirişleri üzerinde yapılan çalışmalar; malzemenin kararlı mekanik özelliklere sahip olduğunu, üretim toleranslarının kontrol edilebilir olduğunu ve boyutsal hassasiyetin yüksek olduğunu gösterdi. Bu da çeliğin seri üretim için hazır olduğu anlamına geliyor.

