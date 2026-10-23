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    Chery’den 5 dk şarjla 500 km menzil iddiası: 1.440 kW’lık şarj sistemi tanıtıldı

    Chery, 1.440 kW güce ulaşan Volt-dragon şarj sistemini tanıttı. Şirket, 5 dk'da 500 km menzil kazanımı ve %10’dan %97’ye 7 dk'dan kısa sürede şarj vadederken küresel bir istasyon ağı planlıyor.

    Chery’den büyük iddia: 5 dk şarjla 500 km menzil Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerde megavat seviyesindeki şarj yarışı hızlanıyor. BYD, Geely ve Huawei’nin ardından Chery de Volt-dragon adını verdiği yeni şarj sistemini duyurdu. Şirketin Küresel İnovasyon Konferansı’nda tanıttığı sistem, 1,44 MW, yani 1.440 kW tepe şarj gücü sunuyor.

    5 dakika şarjla 500 km menzil

    Chery’nin açıklamasına göre uygun koşullarda 5 dakikalık şarjla 500 kilometre menzil kazanılabiliyor. Bataryanın yüzde 10’dan yüzde 97 doluluğa ulaşması için verilen süre ise 6 dakika 50 saniye. Ancak şirket, bu değerlerin hangi araç ve batarya kombinasyonuyla elde edildiğini henüz açıklamadı.

    Yüzde 97 doluluğa 7 dakikadan kısa sürede ulaşıyor

    Volt-dragon için açıklanan süre, Chery’yi Çin’deki ultra hızlı şarj rekabetinin iddialı oyuncularından biri haline getiriyor. Şirket, bu açıklamayla batarya devi CATL'nin üçüncü nesil Shenxing bataryasının hemen arkasında ikinci sıraya yerleşiyor.

    Batarya/Şarj sistemi Şarj aralığı Süre
    CATL üçüncü nesil Shenxing %10-98 6 dk 27 sn
    Chery Volt-dragon %10-97 6 dk 50 sn
    Hongqi Ultra Fast Charging %10-97 8 dk 3 sn
    Geely Energee Golden Brick %10-97 8 dk 42 sn
    BYD Blade Battery 2.0 %10-97 9 dk

    Chery, sistemin aşırı sıcak veya soğuk havalarda nasıl performans gösterdiğine ilişkin ayrıntıları paylaşmadı. 1.440 kW değeri anlık tepe gücünü ifade ediyor; şarj boyunca korunabilen ortalama güç henüz açıklanmış değil.

    CheryMind yapay zekası sisteme eşlik edecek

    Chery’den büyük iddia: 5 dk şarjla 500 km menzil
    Chery, aynı etkinlikte CheryMind adlı büyük dil modelini de tanıttı. Şirket, fiziksel dünyayı anlayabildiğini belirttiği bu yapay zekayı robotaksi, Seviye 4 otonom sürüş ve Volt-dragon şarj sisteminde kullanmayı planlıyor.

    Bununla birlikte CheryMind’ın şarj sürecinde tam olarak hangi görevleri üstleneceği açıklanmadı. Batarya sıcaklığını tahmin etme, güç yönetimi veya istasyon operasyonlarını düzenleme gibi işlevlerden hangilerinin kullanılacağı henüz belirsiz.

    Sıvı soğutma, hafif kablo ve yüzde 96,5 verimlilik

    Volt-dragon istasyonlarında yeni nesil silisyum karbür güç elektroniği kullanılacak. Chery, şebekeden şarj konnektörüne kadar olan sistem verimliliğini yüzde 96,5 olarak açıklıyor. Megavat seviyesindeki enerji aktarımının oluşturduğu ısıyı yönetmek için daldırmalı sıvı soğutma teknolojisinden yararlanılacak.

    Kullanım kolaylığı için kablo ve konnektörün toplam ağırlığı 2 kilogram seviyesine indirilmiş. Şirket ayrıca istasyonların çalışma sırasındaki ses seviyesinin 50 dBA’yı aşmayacağını belirtiyor.

    Chery’nin paylaştığı bilgilerde, daha temkinli senaryolar için 8 dakikada 500 kilometre menzil kazanımı da yer alıyor. Ancak iki menzil iddiasının hangi koşullarda geçerli olduğu ve hangi ölçüm standardına dayandığı açıklanmış değil.

    Robotik kolla otomatik şarj ve V2G desteği

    Chery’den büyük iddia: 5 dk şarjla 500 km menzil Tam Boyutta Gör
    Chery’nin planları arasında, şarj bağlantısının robotik kollarla otomatik yapılması da bulunuyor. Böylece sürücünün kabloyu kendisinin takmasına gerek kalmadan şarj işleminin başlatılması hedefleniyor.

    Volt-dragon ayrıca araçtan şebekeye enerji aktarımını sağlayan V2G teknolojisini destekleyecek. Uyumlu araçlar, uygun altyapı ve piyasa koşullarında bataryalarındaki elektriği şebekeye vererek sahiplerine gelir sağlayabilecek.

    Hedef, 2029’a kadar dünya genelinde 20 bin istasyon

    Chery, ilk aşamada Çin’in 10 şehrinde 100 Volt-dragon istasyonunu devreye aldığını belirtiyor. Şirket, daha kapsamlı yaygınlaşma planını 2026 bitmeden açıklamayı hedefliyor.

    Uzun vadeli hedef ise 2029’a kadar dünya genelinde 20 binden fazla V2G destekli Volt-dragon istasyonuna ulaşmak. Bununla birlikte Çin dışındaki kurulumların hangi ülkelerde ve ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı.

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