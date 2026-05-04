Çinli otomotiv markaları sınırları zorlamaya devam ediyor. BYD’nin lüks modeli YangWang U8, suyun üzerinde yüzerek büyük ses getirmişti. Chery ise BYD'ye yeni Jetour G700 ile cevap veriyor.

G700 suya girince SUV değil, tekneye dönüşüyor

Tam Boyutta Gör Chery çatısı altındaki Jetour, G700’ün “Ark Edition” adını verdiği özel versiyonunda işi sadece yüzmekle bırakmamış. Araç suya girdiği anda sistem tamamen değişiyor. 2.0 litrelik turbo benzinli ve çift elektrik motoruna sahip PHEV sistem, tekerlekler yerine pervaneleri çalıştırıyor. Gelişmiş jiroskopik denge sistemi sayesinde araç su üzerinde dengede kalıyor. Bu sayede SUV'dan çok, kontrollü bir amfibik araca dönüşüyor.

Model, Pekin’in kuzeyindeki Yanqi Gölü’nde yapılan gösteride suyun üstünde ilerlerken görüntülendi.

Asıl amaç eğlence değil, hayatta kalmak

Tam Boyutta Gör Jetour’a göre bu sistem aslında günlük kullanım için değil. Amaç, sel ve taşkın durumlarında güvenli geçiş sağlamak ve acil durumlarda aracı yüzer hale getirerek kurtarma avantajı sunmak. Yine de bu özelliğin araç sahipleri tarafından eğlence amaçlı kullanılması kuvvetle muhtemel.

G700'ün teknik özellikleri de oldukça etkileyici. PHEV sistem, toplamda 892 beygir güç ve 1135 Nm tork üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlayan modelde 31,4 kWsa kapasiteye sahip CATL imzalı batarya ile 150 km saf elektrikli sürüş menzili sunuluyor. Bataryayı %20'den %80'e şarj etmek sadece 10 dakika sürüyor.

Chery'den BYD'ye cevap: Jetour G700 tekne gibi suda yüzüyor

