Chery'den BYD'ye cevap: Jetour G700 tekne gibi suda yüzüyor

Çinli otomotiv markaları sınırları zorlamaya devam ediyor. BYD’nin lüks modeli YangWang U8, suyun üzerinde yüzerek büyük ses getirmişti. Chery ise BYD'ye yeni Jetour G700 ile cevap veriyor.
G700 suya girince SUV değil, tekneye dönüşüyor
Model, Pekin’in kuzeyindeki Yanqi Gölü’nde yapılan gösteride suyun üstünde ilerlerken görüntülendi.
Asıl amaç eğlence değil, hayatta kalmak
G700'ün teknik özellikleri de oldukça etkileyici. PHEV sistem, toplamda 892 beygir güç ve 1135 Nm tork üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlayan modelde 31,4 kWsa kapasiteye sahip CATL imzalı batarya ile 150 km saf elektrikli sürüş menzili sunuluyor. Bataryayı %20'den %80'e şarj etmek sadece 10 dakika sürüyor.