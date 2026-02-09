Giriş
    Chery Exeed EX7, elektronik frenleme sistemine sahip ilk seri üretim otomobil olacak

    Chery, dünyada ilk kez elektronik mekanik frenleme sistemini seri üretime hazır hale getirdiğini duyurdu. Bu teknoloji yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması planlanan Exeed EX7 modelinde kullanılacak.

    Chery'den elektronik frenleme sistemine sahip ilk otomobil Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi Chery, otomotiv dünyasında ilk kez tamamen elektronik mekanik frenleme (EMB) sistemini seri üretime hazır hale getirdiğini duyurdu. Bu teknoloji ticari olarak ilk kez, yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması planlanan Exeed EX7 modelinde kullanılacak.

    Chery İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Li Xueyong, sistemin üç yıl süren bir geliştirme çalışmasının ürünü olduğunu ve geleneksel hidrolik fren bileşenlerini tamamen elektronik kontrolle değiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

    Xueyong’a göre mühendisler, milisaniyeler seviyesinde tepki süresi, son derece hassas hareket kabiliyeti ve güvenlik açısından kritik bir sistem için gereken olağanüstü güvenilirlik gibi ciddi teknik engelleri aşmak zorunda kaldı. Şirket, EMB’nin gelecekte yazılım odaklı ve otonom araçların temel bileşenlerinden biri olacağına inanıyor.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Chery'den elektronik frenleme sistemine sahip ilk otomobil Tam Boyutta Gör
    Elektronik mekanik frenleme sistemi, hidrolik sıvı ya da basınçlı hava yerine dijital sinyallerle (brake-by-wire) aracın yavaşlamasını kontrol ediyor. Brake-by-wire mimarisinde, sürücünün fren pedalına yaptığı basınç elektriksel bir komuta dönüştürülüyor ve bu komut doğrudan her tekerlekteki aktüatörlere iletiliyor. Böylece mekanik ya da hidrolik bağlantılara ihtiyaç kalmıyor.

    Bu yapı, fren kuvvetinin çok daha hızlı ve hassas şekilde uygulanmasını sağlarken, gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), rejeneratif frenleme ve gelecekteki otonom sürüş yazılımlarıyla entegrasyonu da kolaylaştırıyor.

    Bu teknoloji, Chery’nin yeni Flying Fish Chassis 3.0 altyapısıyla birlikte çalışarak EX7’ye şirketin “akıllı sinir sistemi” olarak tanımladığı bir yapı kazandırıyor. Araç, yol koşullarını çok daha iyi algılayıp yorumlayabiliyor ve buna göre daha stabil ve kontrollü tepkiler verebiliyor.

    Chery Exeed EX7 özellikleri

    Chery, yıl başında yaptığı marka yenilemesiyle Exlantix serisini daha sade EX serisi isimleri altında topladı. Daha önce Exlantix ET7 olarak bilinen model artık Exeed EX7, ET6 ise EX6 adıyla anılıyor. EX7, geçtiğimiz Kasım ayında Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarında ilk kez ortaya çıkmış ve teknik detayları bu sayede gün yüzüne çıkmıştı.

    Exeed EX7’nin menzil uzatıcıya sahip versiyonunda 39,8 kWh ve 39,9 kWh kapasiteli batarya paketleri kullanılacak. Bu bataryaların, menzil uzatıcı motor devreye girmeden önce yaklaşık 182 km ve 203 km tamamen elektrikli sürüş menzili sunması bekleniyor.

    Tam elektrikli versiyonu tercih edenler için ise Chery, 97,7 kWh kapasiteli büyük bir batarya paketi sunacak. Bu batarya ile donatılan EX7’nin, donanım seçeneğine bağlı olarak tek şarjla yaklaşık 682 km ile 726 km arasında menzil sunacağı öngörülüyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/worlds-first-mass-produced-pure-electronic-brakes https://carnewschina.com/2026/02/07/cherys-exeed-ex7-to-be-worlds-first-mass-production-car-with-electronic-mechanical-braking/
