Chery'den Ford Ranger'a rakip pickup: Dizel motorlu PHEV sisteme sahip

KP31, daha önce tanıtılan ve Himla alt markasına dönüşen KP11 konseptinden farklı bir çizgide konumlanıyor. Daha köşeli gövde yapısı ve sert tasarım detaylarıyla öne çıkan araç, görünüm olarak Jetour Traveller SUV’u andırıyor. Ön bölümde yuvarlak LED farlar ve ızgaraya entegre aydınlatmalar yer alıyor.
KP31, Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen özel bir etkinlikte sergilendi. Merdiven şasi üzerine inşa edilen konsept model; 5.610 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik ve 1.925 mm yükseklik ölçülerine sahip. Ancak Chery, seri üretim versiyonunun 5.450 mm uzunluğunda olacağını ve böylece orta boy pickup segmentinin tam merkezine konumlanacağını açıkladı.
Geleneksel dizellere kıyasla yüzde 10 daha verimli
Chery, modelin 1.000 kg taşıma kapasitesine ve 3,5 ton çekme kapasitesine sahip olacağını doğruladı. Bu değerler, geleneksel dizel orta boy pickup modelleriyle aynı seviyede ve çoğu şarj edilebilir hibrit rakibin üzerinde. 2027'de ise aynı modelin benzinli şarj edilebilir hibrit sisteme sahip versiyonu piyasaya sürülecek.
Chery'nin yeni pickup konsepti Avustralya'da sergilense de Avrupa ve Afrika pazarlarının ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: