Chery'den Ford Ranger'a rakip pickup: Dizel motorlu PHEV sisteme sahip

Tam Boyutta Gör Chery, orta boy pickup segmentine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Markanın merdiven şasili yeni modeli, 2026’nın dördüncü çeyreğinde Avustralya'da satışa sunulacak. KP31 konseptiyle ön gösterimi yapılan model, segment lideri Ford Ranger’ı doğrudan hedef alıyor ve çok yaygın olmayan dizel şarj edilebilir hibrit sistemle geliyor.

KP31, daha önce tanıtılan ve Himla alt markasına dönüşen KP11 konseptinden farklı bir çizgide konumlanıyor. Daha köşeli gövde yapısı ve sert tasarım detaylarıyla öne çıkan araç, görünüm olarak Jetour Traveller SUV’u andırıyor. Ön bölümde yuvarlak LED farlar ve ızgaraya entegre aydınlatmalar yer alıyor.

KP31, Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen özel bir etkinlikte sergilendi. Merdiven şasi üzerine inşa edilen konsept model; 5.610 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik ve 1.925 mm yükseklik ölçülerine sahip. Ancak Chery, seri üretim versiyonunun 5.450 mm uzunluğunda olacağını ve böylece orta boy pickup segmentinin tam merkezine konumlanacağını açıkladı.

Geleneksel dizellere kıyasla yüzde 10 daha verimli

Tam Boyutta Gör Modelin en dikkat çekici özelliği ise dizel şarj edilebilir hibrit güç ünitesi olacak. Sistemin kalbinde yer alan 2.5 litrelik turbo dizel motorun, geleneksel dizel ünitelere kıyasla yüzde 10 daha verimli ve yüzde 30 daha düşük titreşimli olduğu belirtiliyor. Bu sayede hem yakıt ekonomisi hem de sürüş konforu artırılırken, sınırlı da olsa tamamen elektrikli sürüş imkânı sunulacak.

Chery, modelin 1.000 kg taşıma kapasitesine ve 3,5 ton çekme kapasitesine sahip olacağını doğruladı. Bu değerler, geleneksel dizel orta boy pickup modelleriyle aynı seviyede ve çoğu şarj edilebilir hibrit rakibin üzerinde. 2027'de ise aynı modelin benzinli şarj edilebilir hibrit sisteme sahip versiyonu piyasaya sürülecek.

Chery'nin yeni pickup konsepti Avustralya'da sergilense de Avrupa ve Afrika pazarlarının ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

