Chery’den SUV’ların dışına çıkan tasarım: Yeni Lepas Aura tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Chery Grubu’nun yeni markalarından Lepas, SUV ağırlıklı ürün gamının ötesine uzanan Aura konseptini sergiledi. İki kapılı shooting brake gövdesiyle dikkat çeken otomobil, markanın gelecekte kullanacağı tasarım dilini sportif bir yorumla ortaya koyuyor.

Çin’in Wuhu kentindeki Chery merkezinde düzenlenen etkinlikte gösterilen Aura, güçlü gövde hacimlerini alçak ve ince bir kabin tasarımıyla birleştiriyor. Konseptin seri üretime geçip geçmeyeceği, güç aktarma sistemi ve teknik özellikleri henüz açıklanmış değil.

Tasarımın ilham kaynağı leopar

Tam Boyutta Gör İsmini İngilizcedeki leopard ve passion kelimelerinin birleşiminden alan Lepas, Aura’nın tasarımında da leoparın hareketlerinden ilham aldığını belirtiyor. Özellikle hayvanın hareket öncesinde kaslarında biriktirdiği gerilim, otomobilin gövde oranlarına yansıtılmak istenmiş.

Uzun aks mesafesi, kısa gövde çıkıntıları ve geniş duruş, otomobile her an hızlanmaya hazır bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor. Yuvarlatılmış yüzeyler ve belirgin gövde hacimleri bu yaklaşımı desteklerken yan bölümde de keskin çizgilerinden kaçınılıyor.

Aura’nın shooting brake formu, sportif coupe görünümünü arkaya doğru uzanan tavan çizgisiyle buluşturuyor. Bu tercih, şimdiye kadar aile SUV’larına odaklanan Lepas için farklı bir tasarım yönüne işaret ediyor.

Ön yüz, grafik ve animasyon gösterebiliyor

Tam Boyutta Gör Konseptin farlarında, Lepas modellerinin ortak tasarım unsuru olan “leopar gözü” ışık imzası kullanılıyor. Ön bölümün dikkat çeken diğer özelliği ise grafik, ışık efektleri ve animasyonlar gösterebilen kapalı ızgara yüzeyi.

Markaya göre bu görseller, sürücünün ruh halini yansıtacak şekilde kişiselleştirilebiliyor. Eliptik arka cam üzerindeki arka aydınlatma gösterimleri de benzer biçimde özelleştirilebiliyor.

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Aura’nın koyu renkli kapalı ön yüzü ve onu çevreleyen geniş çerçeve, yalnızca bu konsepte özgü kalmayacak. Bu tasarım yaklaşımının gelecekteki Lepas modellerine aktarılması planlanıyor.

Grup içerisinde Omoda, Jaecoo ve Chery markalarının üzerinde konumlanmayı hedefleyen Lepas'ın mevcut modelleri, Chery Grubu’nun Tiggo ailesinde de kullanılan T1X platformunu paylaşıyor. Ancak Aura’nın hangi altyapı üzerine geliştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

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Chery’den SUV’ların dışına çıkan tasarım: Yeni Lepas Aura

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