Chery’den SUV’ların dışına çıkan tasarım: Yeni Lepas Aura tanıtıldı

Çin’in Wuhu kentindeki Chery merkezinde düzenlenen etkinlikte gösterilen Aura, güçlü gövde hacimlerini alçak ve ince bir kabin tasarımıyla birleştiriyor. Konseptin seri üretime geçip geçmeyeceği, güç aktarma sistemi ve teknik özellikleri henüz açıklanmış değil.
Tasarımın ilham kaynağı leopar
Uzun aks mesafesi, kısa gövde çıkıntıları ve geniş duruş, otomobile her an hızlanmaya hazır bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor. Yuvarlatılmış yüzeyler ve belirgin gövde hacimleri bu yaklaşımı desteklerken yan bölümde de keskin çizgilerinden kaçınılıyor.
Aura’nın shooting brake formu, sportif coupe görünümünü arkaya doğru uzanan tavan çizgisiyle buluşturuyor. Bu tercih, şimdiye kadar aile SUV’larına odaklanan Lepas için farklı bir tasarım yönüne işaret ediyor.
Ön yüz, grafik ve animasyon gösterebiliyor
Markaya göre bu görseller, sürücünün ruh halini yansıtacak şekilde kişiselleştirilebiliyor. Eliptik arka cam üzerindeki arka aydınlatma gösterimleri de benzer biçimde özelleştirilebiliyor.
Aura’nın koyu renkli kapalı ön yüzü ve onu çevreleyen geniş çerçeve, yalnızca bu konsepte özgü kalmayacak. Bu tasarım yaklaşımının gelecekteki Lepas modellerine aktarılması planlanıyor.
Grup içerisinde Omoda, Jaecoo ve Chery markalarının üzerinde konumlanmayı hedefleyen Lepas'ın mevcut modelleri, Chery Grubu’nun Tiggo ailesinde de kullanılan T1X platformunu paylaşıyor. Ancak Aura’nın hangi altyapı üzerine geliştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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