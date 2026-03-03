Chery’den yeni bir atak: Ranger’a rakip dizel PHEV pickup geliyor!

Pickup pazarında kartlar yeniden dağıtılıyor. Chery’nin hibrit dünyasını sarsacak dizel PHEV sistemli yeni canavarı KP31’in detaylarını bu videoda masaya yatırıyoruz. Ranger’ın tahtı sallanabilir mi?

Chery, otomobil dünyasındaki yükselişini şimdi de pickup segmentine taşıyor! Ford Ranger ve Toyota Hilux gibi devlere doğrudan rakip olması beklenen yeni model, özellikle dizel motorlu şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Merdiven şasi üzerine inşa edilen bu yeni canavar, arazi performansını verimlilikle birleştiren KP31'in detaylarını Barış Cankı'dan dinledik.

Yeni model, 2.5 litrelik turbo dizel motoru sayesinde geleneksel ünitelere göre %10 daha yüksek verimlilik sunarken, titreşimi %30 oranında azaltarak sürüş konforunu zirveye taşıyor. PHEV sistemi, kullanıcılara sınırlı da olsa tamamen elektrikli sürüş imkanı tanıyarak şehir içi kullanımlarda büyük bir yakıt avantajı sağlıyor.

Teknik detaylara baktığımızda, aracın seri üretim versiyonunun yaklaşık 5.450 mm uzunluğunda olacağını görüyoruz. Bu boyutlar onu orta boy pickup segmentinin tam kalbine yerleştiriyor. Modern iç tasarımı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan Chery pickup, sadece iş odaklı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı aracı olarak da öne çıkıyor.

2026 yılının son çeyreğinde küresel pazarlarda (öncelikle Avustralya) boy göstermesi beklenen bu model, markanın hibrit teknolojisindeki uzmanlığını off-road yetenekleriyle birleştiriyor. Arazi kabiliyeti, yük taşıma kapasitesi ve teknolojik donanımıyla pickup kullanıcıları için oldukça güçlü bir alternatif olacağı şimdiden belli.

Chery’nin bu hamlesi pickup pazarındaki dengeleri nasıl değiştirecek? Dizel PHEV motor seçeneği Türkiye pazarı için neler vaat ediyor? Tüm bu soruların cevapları ve aracın donanım özellikleri videomuzun devamında. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın!

