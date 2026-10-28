Tiggo 7’nin daha maceracı kardeşi tanıtıldı: İşte yeni Chery Tiggo X7

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Tam Boyutta Gör Chery, Tiggo X7 ile aile SUV’si anlayışına daha güçlü bir arazi karakteri kazandırıyor. Markanın yeni Tiggo X serisinin ilk seri üretim modeli, günlük şehir kullanımının yanında hafta sonu doğa yolculuklarına da uygun bir seçenek olarak konumlandırılıyor.

“Family Comfort Exploration SUV” olarak tanımlanan beş koltuklu model, hibrit ve şarj edilebilir hibrit motor seçeneklerini, önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş alternatifleriyle bir araya getiriyor.

Daha köşeli ve güçlü bir tasarım

Tiggo X7, standart Tiggo 7’ye kıyasla daha köşeli gövde hatları, düz tavan çizgisi ve belirgin çamurluklarıyla ayrışıyor. Ön bölümde gövde renginde panel içeren özgün bir ızgara, keskin bakışlı farlar ve kurtarma kancalarını andıran dekoratif parçalar bulunuyor.

Tamponları ve tekerlek kemerlerini çevreleyen plastik koruma kaplamaları, arazi odaklı görünümü tamamlıyor. Arkada ise Tiggo 7’nin boydan boya uzanan ışık şeridinin yerini C biçimli LED stoplar alıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni model 4.636 mm uzunluğa, 1.970 mm genişliğe ve 1.788 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.700 mm olarak açıklanıyor. Ürün gamında yedi koltuklu Tiggo 8’in altında konumlanan X7, beş kişilik kabin düzenini koruyor.

Hibrit motorlar ve dört tekerlekten çekiş

Tiggo X7 için tam hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) güç aktarma seçenekleri sunulacak. Model ailesinde hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonlar bulunacak.

Paylaşılan teknik veriler arasında 154 hp güç, 220 Nm tork ve yüzde 45,79 motor termal verimliliği yer alıyor. Versiyonlara göre toplam sistem gücü, batarya kapasitesi ve elektrikli menzil gibi ayrıntılar henüz açıklanmış değil.

Altı arazi modu ve 700 mm sudan geçiş kapasitesi

Tam Boyutta Gör Tiggo X7’nin “3-6-1” olarak adlandırılan sürüş modu sistemi, üç günlük kullanım modu, altı arazi modu ve bir kickdown fonksiyonunu bir araya getiriyor.

Günlük sürüşte Eco, Normal ve Sport seçenekleri bulunurken asfalt dışında kar, çamur, kum, dağ, kaya ve sudan geçiş modları kullanılabiliyor. Kickdown fonksiyonu ise sürücünün güçlü hızlanma talebine yanıt vermeyi amaçlıyor.

Model, 200 mm’nin üzerinde yerden yükseklik ve 700 mm’ye kadar sudan geçiş kapasitesi sunuyor. Arazi tipi lastikler ve düşük hızlarda zorlu zeminlerde ilerlemeyi destekleyen sürüş sistemi de bu özellikleri tamamlıyor.

540 derecelik panoramik görüntüleme sistemi, sürücünün aracın çevresini ve yakınındaki engelleri takip etmesine yardımcı oluyor. Açıklanan dönüş çapı 11 metre, azami çekme kapasitesi ise 1.500 kg. Böylece model, kamp ve açık hava etkinliklerinde römork kullanmak isteyenlere de hitap ediyor.

Kabinde ekranlar kadar konfor da öne çıkıyor

Tam Boyutta Gör İç mekanda makyajlanan Tiggo 7 ile benzer bir düzen benimseniyor. Yatay merkezi dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneline, kapılara yerleştirilen elektrikli koltuk kumandaları eşlik ediyor. Kapı içlerindeki dikdörtgen biçimli ambiyans aydınlatmaları da kabinin tasarım detayları arasında.

Chery, iç mekan konforunu sıcaklık, nem, hava kalitesi, temizlik, sessizlik ve kişiselleştirme olmak üzere altı başlıkta ele alıyor. Akıllı iklimlendirme, CO₂ takibi, otomatik hava sirkülasyonu ve gelişmiş filtreleme özellikleriyle kabin koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Yapay zekâ destekli kişiselleştirme işlevleri de kullanıcı tercihlerine uyum sağlamayı amaçlıyor.

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40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar, yolcu ve yük taşıma ihtiyaçları arasında esneklik sunuyor. Bagaj hacminin litre cinsinden değeri ise henüz paylaşılmadı.

Lastik patlamasında dengeyi korumaya yardımcı sistem

Tiggo X7’nin güvenlik özellikleri arasında, 40-140 km/s hız aralığında yaşanabilecek lastik patlamalarında araç dengesini korumaya yardımcı olan bir sistem bulunuyor. Sistem, güç aktarımına ve gövde hareketlerine müdahale ederek aracın yönünden sapmasını azaltmayı amaçlıyor.

Chery Tiggo X7’nin fiyatı ve pazarlara göre satış takvimi henüz kesinleşmedi.

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Chery’den yeni SUV ailesi: İlk model Tiggo X7 oldu

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