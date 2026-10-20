Chery'nin 1.52 litre yakan SUV'u ön satışta: 20.800 dolarlık iCar V25

İlk kez 14 Ağustos’ta tanıtılan V25’in resmi satış başlangıcı, 2026’nın son çeyreği için planlanıyor. Dolayısıyla açıklanan rakamlar, modelin ön satış fiyatlarını oluşturuyor. V25, markanın mart ayında Çin’de satışa sunduğu daha büyük V27’nin ardından ikinci menzil uzatıcılı modeli konumunda.
iCar V25’in ön satış fiyatları
|Versiyon
|Çekiş sistemi
|Ön satış fiyatı
|Pro
|Arkadan itiş
|20.800 dolar
|Max
|Arkadan itiş
|22.300 dolar
|Max+
|Dört tekerlekten çekiş
|24.400 dolar
|Ultra
|Dört tekerlekten çekiş
|26.200 dolar
Elektrikli sürüşe benzinli menzil uzatıcı eşlik ediyor
Arkadan itişli modelin 0-100 km/s hızlanması 8,5 saniye sürerken çift motorlu versiyonda bu süre 5,8 saniyeye düşüyor. Daha önce iCar V25'in yakıt tüketimi batarya doluyken 100 km'de 1.52 litre olarak açıklanmıştı. Batarya boş durumdayken bu değer 6.9 litreye kadar çıkıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonun yakıt tüketimi ise 7.2 litre.
Çin’de kullanılan CLTC test döngüsüne göre arkadan itişli V25, yalnızca elektrikle 210 km, batarya ve yakıt birlikte kullanıldığında ise 1.240 km toplam menzil sunuyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonda bu değerler sırasıyla 200 km ve 1.210 km olarak açıklanıyor. Bataryanın yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa ulaşması ise 15 dakika sürüyor.
Köşeli tasarım, hafif arazi kullanımına uygun yapı
Yuvarlak farlar, belirgin çamurluklar ve dik gövde yapısıyla arazi aracı görünümünü öne çıkaran V25, hafif arazi kullanımı için tasarlanmış. Minimum yerden yüksekliği 197 mm, açıklanan maksimum sudan geçiş derinliği ise 600 mm.
Arka bölümde yana açılan bagaj kapağı ve kapağın dışına yerleştirilen 22,7 litrelik saklama kutusu bulunuyor.
15,4 inç ekran ve fiziksel düğmeler bir arada
İç mekanın merkezinde 15,4 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Sistem; Apple CarPlay, HiCar ve Carlink üzerinden akıllı telefon bağlantısını destekliyor. Kabinde fiziksel düğmelere de yer veriliyor.
Ön koltukların sırtlıkları düz konuma kadar yatırılabiliyor. Bu özellik, araç içinde dinlenmek isteyen kullanıcılar için daha geniş bir alan oluşturmayı amaçlıyor.
Falcon 700+ sürüş destek sistemi sunuluyor
Bu işlevler sürücü gözetimi gerektiriyor. Sürücünün yol koşullarını sürekli takip etmesi ve gerektiğinde kontrolü devralmaya hazır olması gerekiyor.
V25’in ön satışa açılması, iCar’ın yurt dışına genişleme hazırlıklarıyla aynı döneme denk geliyor. Marka, uluslararası pazarlarda kullandığı iCaur adıyla 2027’nin başında İngiltere’ye giriş yapmayı planlıyor. Ancak bu pazarda sunulacak ilk model V27 olacak; V25’in uluslararası satış takvimi ise henüz belli değil.
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