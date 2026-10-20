Chery'nin 1.52 litre yakan SUV'u ön satışta: 20.800 dolarlık iCar V25

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Tam Boyutta Gör Chery bünyesindeki iCar, ürün gamını yeni menzil uzatıcılı SUV modeli V25 ile genişletiyor. Çin’de ön satışa açılan model, yaklaşık 20.800 dolar başlangıç fiyatıyla sunuluyor. Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli seçenekleri bulunan V25’in dört farklı versiyonu tercih edilebiliyor.

İlk kez 14 Ağustos’ta tanıtılan V25’in resmi satış başlangıcı, 2026’nın son çeyreği için planlanıyor. Dolayısıyla açıklanan rakamlar, modelin ön satış fiyatlarını oluşturuyor. V25, markanın mart ayında Çin’de satışa sunduğu daha büyük V27’nin ardından ikinci menzil uzatıcılı modeli konumunda.

iCar V25’in ön satış fiyatları

Versiyon Çekiş sistemi Ön satış fiyatı Pro Arkadan itiş 20.800 dolar Max Arkadan itiş 22.300 dolar Max+ Dört tekerlekten çekiş 24.400 dolar Ultra Dört tekerlekten çekiş 26.200 dolar

Elektrikli sürüşe benzinli menzil uzatıcı eşlik ediyor

Tam Boyutta Gör iCar V25, 154 beygirlik 1,5 litrelik turbo benzinli motorun menzil uzatıcı olarak görev yaptığı bir güç aktarma sistemi kullanıyor. Arkadan itişli versiyonda 185 kW gücünde tek elektrik motoru, dört tekerlekten çekişli versiyonda ise toplam 335 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor.

Arkadan itişli modelin 0-100 km/s hızlanması 8,5 saniye sürerken çift motorlu versiyonda bu süre 5,8 saniyeye düşüyor. Daha önce iCar V25'in yakıt tüketimi batarya doluyken 100 km'de 1.52 litre olarak açıklanmıştı. Batarya boş durumdayken bu değer 6.9 litreye kadar çıkıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonun yakıt tüketimi ise 7.2 litre.

Çin’de kullanılan CLTC test döngüsüne göre arkadan itişli V25, yalnızca elektrikle 210 km, batarya ve yakıt birlikte kullanıldığında ise 1.240 km toplam menzil sunuyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonda bu değerler sırasıyla 200 km ve 1.210 km olarak açıklanıyor. Bataryanın yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa ulaşması ise 15 dakika sürüyor.

Köşeli tasarım, hafif arazi kullanımına uygun yapı

Tam Boyutta Gör V25, iCar V23’ün retro tasarımını ve köşeli gövde hatlarını daha büyük boyutlarla birleştiriyor. Model; 4.636 mm uzunluğa, 1.920 mm genişliğe ve 1.855 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.820 mm olarak açıklanıyor.

Yuvarlak farlar, belirgin çamurluklar ve dik gövde yapısıyla arazi aracı görünümünü öne çıkaran V25, hafif arazi kullanımı için tasarlanmış. Minimum yerden yüksekliği 197 mm, açıklanan maksimum sudan geçiş derinliği ise 600 mm.

Arka bölümde yana açılan bagaj kapağı ve kapağın dışına yerleştirilen 22,7 litrelik saklama kutusu bulunuyor.

15,4 inç ekran ve fiziksel düğmeler bir arada

İç mekanın merkezinde 15,4 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Sistem; Apple CarPlay, HiCar ve Carlink üzerinden akıllı telefon bağlantısını destekliyor. Kabinde fiziksel düğmelere de yer veriliyor.

Ön koltukların sırtlıkları düz konuma kadar yatırılabiliyor. Bu özellik, araç içinde dinlenmek isteyen kullanıcılar için daha geniş bir alan oluşturmayı amaçlıyor.

Falcon 700+ sürüş destek sistemi sunuluyor

Tam Boyutta Gör V25’in sürüş destek teknolojilerinde Falcon 700+ sistemi öne çıkıyor. Horizon Robotics’in 560 TOPS işlem kapasitesine sahip Journey 6P çipini kullanan sistem, şehir içi ve otoyolda navigasyon destekli sürüş işlevleri sunuyor. Kapalı otoparklarda ilerleme ve park desteği de özellikler arasında bulunuyor.

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Bu işlevler sürücü gözetimi gerektiriyor. Sürücünün yol koşullarını sürekli takip etmesi ve gerektiğinde kontrolü devralmaya hazır olması gerekiyor.

V25’in ön satışa açılması, iCar’ın yurt dışına genişleme hazırlıklarıyla aynı döneme denk geliyor. Marka, uluslararası pazarlarda kullandığı iCaur adıyla 2027’nin başında İngiltere’ye giriş yapmayı planlıyor. Ancak bu pazarda sunulacak ilk model V27 olacak; V25’in uluslararası satış takvimi ise henüz belli değil.

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Chery iCar V25 ön satışta: 20.800 dolar fiyat, 1.52 litre tüketim

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