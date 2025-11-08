Chery iCar V27, 21 Kasım'da Çin'de tanıtılacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Chery, V23 modeliyle akıllara kazınan alt markası iCaur’un yeni modeli V27’yi 21 Kasım’da tanıtmaya hazırlanıyor. Çin pazarında “iCar V27” adıyla bilinen model, uluslararası pazarlarda marka tescili nedeniyle “iCaur V27” olarak anılacak. V23’ün üzerinde konumlanan V27, tamamen elektrikli değil menzil uzatıcı hibrit (range extender) sistemle geliyor.

Tasarımında klasik ve modern çizgileri birleştiren iCaur V27, köşeli hatları, iri tamponları, belirgin çamurluk uçları ve bagaj kapağına entegre edilen yedek lastiğiyle güçlü bir arazi karakteri sergiliyor. 4.909 mm uzunluğa, 1.976 mm genişliğe ve 1.894 mm yüksekliğe sahip olan model, 2.910 mm’lik aks mesafesiyle orta-büyük SUV sınıfında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekân henüz tanıtılmadı ancak üst donanım seviyelerinde, Horizon Robotics çipleriyle desteklenen lidar tabanlı sürücü destek sistemleri bulunması bekleniyor.

Arka tasarımda iki farklı seçenek sunuluyor: biri klasik yedek lastik taşıyıcılı, diğeri ise kutu biçiminde bagaj modülüne sahip. Ayrıca bölünmüş tavan yapısı, tavan rayları, karartılmış camlar ve 21 inçe kadar jantlar gibi kişiselleştirme seçenekleri de mevcut.

Kaputun altında yer alan 1.5 litrelik turbo benzinli motor, sadece elektrik motorlarına enerji sağlayan bir jeneratör görevi görüyor. Araçta arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlar yer alacak. Dört çeker seçeneğinde toplam güç 450 beygire kadar çıkacak. CLTC ölçüm döngüsüne göre saf elektrikli menzil yaklaşık 200 km iken, toplam menzil 1.000 km’yi aşacak.

Tam Boyutta Gör V27’nin üretiminin fuarın ardından kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Çin'de 27 bin dolar civarından başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenen model, BYD ve GWM'nin aynı segmentte yer alan modelleriyle rekabet edecek.

