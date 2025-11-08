Chery iCar V27, 21 Kasım'da Çin'de tanıtılacak

Tasarımında klasik ve modern çizgileri birleştiren iCaur V27, köşeli hatları, iri tamponları, belirgin çamurluk uçları ve bagaj kapağına entegre edilen yedek lastiğiyle güçlü bir arazi karakteri sergiliyor. 4.909 mm uzunluğa, 1.976 mm genişliğe ve 1.894 mm yüksekliğe sahip olan model, 2.910 mm’lik aks mesafesiyle orta-büyük SUV sınıfında yer alıyor.
Arka tasarımda iki farklı seçenek sunuluyor: biri klasik yedek lastik taşıyıcılı, diğeri ise kutu biçiminde bagaj modülüne sahip. Ayrıca bölünmüş tavan yapısı, tavan rayları, karartılmış camlar ve 21 inçe kadar jantlar gibi kişiselleştirme seçenekleri de mevcut.
Kaputun altında yer alan 1.5 litrelik turbo benzinli motor, sadece elektrik motorlarına enerji sağlayan bir jeneratör görevi görüyor. Araçta arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlar yer alacak. Dört çeker seçeneğinde toplam güç 450 beygire kadar çıkacak. CLTC ölçüm döngüsüne göre saf elektrikli menzil yaklaşık 200 km iken, toplam menzil 1.000 km'yi aşacak.
