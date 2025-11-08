Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery iCar V27, 21 Kasım'da Çin'de tanıtılacak

    Chery’nin alt markası iCar'ın en büyük modeli V27, arazi odaklı tasarımı ve 1.000 km’yi aşan menziliyle Guangzhou Fuarı’nda sahneye çıkacak.                     

    Chery iCar V27, 21 Kasım'da Çin'de tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Chery, V23 modeliyle akıllara kazınan alt markası iCaur’un yeni modeli V27’yi 21 Kasım’da tanıtmaya hazırlanıyor. Çin pazarında “iCar V27” adıyla bilinen model, uluslararası pazarlarda marka tescili nedeniyle “iCaur V27” olarak anılacak. V23’ün üzerinde konumlanan V27, tamamen elektrikli değil menzil uzatıcı hibrit (range extender) sistemle geliyor.

    Tasarımında klasik ve modern çizgileri birleştiren iCaur V27, köşeli hatları, iri tamponları, belirgin çamurluk uçları ve bagaj kapağına entegre edilen yedek lastiğiyle güçlü bir arazi karakteri sergiliyor. 4.909 mm uzunluğa, 1.976 mm genişliğe ve 1.894 mm yüksekliğe sahip olan model, 2.910 mm’lik aks mesafesiyle orta-büyük SUV sınıfında yer alıyor.

    Chery iCar V27, 21 Kasım'da Çin'de tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    İç mekân henüz tanıtılmadı ancak üst donanım seviyelerinde, Horizon Robotics çipleriyle desteklenen lidar tabanlı sürücü destek sistemleri bulunması bekleniyor.

    Arka tasarımda iki farklı seçenek sunuluyor: biri klasik yedek lastik taşıyıcılı, diğeri ise kutu biçiminde bagaj modülüne sahip. Ayrıca bölünmüş tavan yapısı, tavan rayları, karartılmış camlar ve 21 inçe kadar jantlar gibi kişiselleştirme seçenekleri de mevcut.

    Kaputun altında yer alan 1.5 litrelik turbo benzinli motor, sadece elektrik motorlarına enerji sağlayan bir jeneratör görevi görüyor. Araçta arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlar yer alacak. Dört çeker seçeneğinde toplam güç 450 beygire kadar çıkacak. CLTC ölçüm döngüsüne göre saf elektrikli menzil yaklaşık 200 km iken, toplam menzil 1.000 km’yi aşacak.

    Chery iCar V27, 21 Kasım'da Çin'de tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    V27’nin üretiminin fuarın ardından kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Çin'de 27 bin dolar civarından başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenen model, BYD ve GWM'nin aynı segmentte yer alan modelleriyle rekabet edecek.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    P
    pskpsk 1 saat önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nice greek ne demek motor sıcakken su seviyesi düşer mı electrolux süpürge yorumları prins lpg sarı ünlem işareti yanıp sönüyor check usb ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum