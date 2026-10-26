Chery, insansı robotu Mobo'yu tanıttı: Küresel ön sipariş süreci başladı

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Tam Boyutta Gör Chery Group bünyesindeki AiMOGA Robotics, Çin’in Wuhu kentinde düzenlediği 2026 Global Lansman Etkinliği’nde ev yaşamına yönelik geliştirdiği ilk tüketici odaklı insansı robotu Mobo’yu resmen tanıttı.

Üç neslin günlük yaşamına eşlik eden robot

AiMOGA Robotics Ürün Direktörü Yvette Gao tarafından tanıtılan Mobo, aynı evde yaşayan farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. 90 santimetrelik boyu, yuvarlatılmış hatları ve yumuşak malzemelerle şekillendirilen dış yapısıyla kullanıcı dostu bir görünüm sunan robot, 22 serbestlik dereceli hareket sistemi sayesinde yürüyebiliyor ve çeşitli vücut hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Ev ortamına uygun fiziksel tasarımını yapay zeka destekli iletişim yetenekleriyle birleştiren Mobo, aile bireylerinin günlük yaşamına eşlik etmeyi amaçlıyor.

Çocuklara yönelik özellikleri arasında nesne tanıma, soruları yanıtlama, hikaye anlatma ve etkileşimli İngilizce öğrenme uygulamaları bulunuyor. Bu özellikler, Mobo’nun çocukların hem eğlenceli vakit geçirmesine hem de öğrenme süreçlerini desteklemesine yardımcı olmayı hedefliyor. İleri yaştaki aile bireyleri içinse günlük sohbetler gerçekleştirme ve kullanıcı tarafından belirlenen görevleri hatırlatma gibi işlevler sunuluyor.

20’den fazla dilde iletişim kurabilen Mobo, aile bireylerini tanıma ve önceki etkileşimlerden edindiği bilgileri hatırlama yetenekleriyle de öne çıkıyor. Uzun süreli hafıza teknolojisi sayesinde geçmiş konuşmalarla bağlantı kurabilen robot, kullanıcıların alışkanlıklarını ve tercihlerini öğrenerek zaman içerisinde daha kişiselleştirilmiş bir iletişim deneyimi sunmayı amaçlıyor. AiMOGA, bu yaklaşımla robotları yalnızca belirli komutları yerine getiren cihazlar olmaktan çıkararak aile yaşamının ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen akıllı yardımcılara dönüştürmeyi hedefliyor.

MoAgent ile aynı anda 16 görev yönetimi

Tam Boyutta Gör Mobo’nun teknolojik altyapısının merkezinde AiMOGA tarafından geliştirilen MoAgent yapay zeka sistemi bulunuyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Peng Xia tarafından tanıtılan sistem, robotun çevresini algılamasını, karar vermesini, fiziksel hareketlerini gerçekleştirmesini ve sonuçları değerlendirmesini sağlayan birden fazla teknolojik katmanı bir araya getiriyor.

Mekansal algılama sistemi sayesinde çevresindeki nesneleri ve bulunduğu ortamı değerlendirebilen Mobo, geçmiş bilgilerle anlık algılama verilerini birleştirerek nesnelerin konumlarını belirleyebiliyor ve görevlerini yerine getirmek için planlama yapabiliyor. Sosyal navigasyon teknolojisi ise robotun çevresindeki insanların hareketlerini algılamasına, gerektiğinde yavaşlamasına, insanlara yol vermesine ve engellerin çevresinden güvenli biçimde geçmesine yardımcı oluyor.

Güney Kore’de insansı robotlar, insanlarla yan yana çalışacak 1 hf. önce eklendi

MoAgent sisteminin öne çıkan özelliklerinden biri, uzun vadeli planlama ile anlık tepki verme yeteneklerini bir araya getiren çift beyin mimarisi. Bu yapı sayesinde Mobo, karmaşık görevleri farklı aşamalara ayırabiliyor, değişen koşullara hızlı şekilde yanıt verebiliyor ve kesintiye uğrayan görevlerine yeniden devam edebiliyor. Sistem ayrıca fiziksel ortamda meydana gelebilecek değişimleri simüle ederek gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlarını değerlendirebilen bir dünya modelinden yararlanıyor.

Aile bireylerini tanıyor, geçmiş etkileşimleri hatırlıyor

Mobo’nun uzun süreli hafıza sistemi, aile bireyleriyle kurduğu etkileşimi zaman içerisinde daha doğal ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlıyor. Robot, bilgileri olaylar, deneyimler ve öğrenilmiş davranış kalıpları gibi farklı kategorilerde saklayabiliyor. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde kullanıcıları birbirinden ayırabilen sistem, kişisel bilgileri ilgili aile bireyiyle ilişkilendirerek geçmiş etkileşimlerden uygun bağlamlarda yararlanabiliyor.

60’tan fazla ülkede 3 bini aşkın robot

AiMOGA Robotics’in paylaştığı verilere göre şirket, dünya genelinde 3 binden fazla robot satışı gerçekleştirdi. AiMOGA ürünleri, 60’tan fazla ülke ve bölgede 100’ün üzerinde farklı kullanım senaryosunda görev yapıyor. Kamu hizmetlerinden sağlığa, güvenlikten perakende ve lojistiğe kadar farklı alanlarda kullanılan robotlar, şirketin teknolojilerini günlük yaşamın ve iş dünyasının çeşitli ihtiyaçlarına uyarlama stratejisini destekliyor.

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