Chery, katı hal bataryaları 2027’de kullanmaya başlayacak

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Tam Boyutta Gör Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, şirketin katı hal bataryaları 2027 yılında araçlar üzerinde gerçek kullanım koşullarında test edeceğini açıkladı. Chery, bu alandaki geliştirme çalışmalarına 10 milyar yuan (1,5 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

Güvenlik ön planda olacak

Yin Tongyue, yeni batarya teknolojisinin araçlara aktarılmasında güvenliğin temel kriter olacağını vurguladı. Chery, yeterli güvenlik seviyesine ulaşmadığı düşünülen hiçbir teknolojik çözümü araçlarına entegre etmeyecek. Başkanın açıklamasına göre bu yaklaşım, gelecek nesil batarya teknolojileri için de geçerli olacak.

Chery, katı hal bataryalar konusundaki çalışmalarını mart ayında duyurduğu Rhino S batarya ailesiyle somutlaştırmıştı. Bu platform kapsamında 400 Wh/kg ile 600 Wh/kg arasında enerji yoğunluğuna sahip hücrelerin geliştirilmesi planlanıyor. Şirket, bu bataryaların kullanıldığı elektrikli otomobillerin tek şarjla 1.500 kilometreye kadar menzil sunabileceğini belirtiyor.

Chery'nin açıklamasına göre şirket şimdiden 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan katı hal batarya hücreleri geliştirmiş durumda. Bu teknolojiyle donatılacak ilk araçlardan biri ise Aralık 2025'te ipuçları paylaşılan Exeed ES8 station wagon olacak. Modelin katı hal bataryayla yol testlerinde kullanılması planlanıyor.

Yarı katı bataryalar daha erken geliyor

Tam Boyutta Gör Chery, tam katı hal bataryaların yanı sıra yarı katı hal bataryalar da geliştiriyor. Şirket, Rhino katı-sıvı batarya paketlerinin araçlara montajına 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor. Böylece Chery, tamamen katı hal bataryalara geçmeden önce daha yakın vadede yarı katı teknolojiyi gerçek araçlarda kullanmaya başlayacak.

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Öte yandan Chery'nin katı hal batarya çalışmalarında yan kuruluşu Anwa New Energy Technology de bir süre önce deneme üretimine başlamıştı. Anwa, Volkswagen ile yakın ilişkileri bulunan Gotion High-Tech tarafından da destekleniyor. Anwa'nın fabrikasında hücreden batarya üretimine kadar uzanan tam zincirli bir üretim yapısı kuruluyor. Tesisin planlanan yıllık üretim kapasitesi 1,25 GWh seviyesinde.

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Çok sayıda otomobil ve batarya üreticisi, 2027 yılında katı hal bataryalar için deneme üretimi veya gerçek araç testlerine başlamayı planlıyor.

Bu şirketler arasında Chery haricinde Gotion High-Tech, Farasis Energy, CALB, CATL, BYD ve Geely gibi sektörün önde gelen isimleri bulunuyor. Dolayısıyla 2027, katı hal bataryaların laboratuvar ve prototip aşamasından çıkarak gerçek araçlarda daha kapsamlı şekilde sınanmaya başlayacağı kritik bir dönem olacak gibi görünüyor.

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Chery, katı hal bataryaları 2027’de kullanmaya başlayacak

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