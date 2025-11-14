Chery'nin Tianmen Dağı'ndaki 999 basamaklı merdiven tırmanışı kazayla sonuçlandı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi Chery, yeni SUV modeli Fulwin X3L ile Tianmen Dağı’ndaki efsanevi Cennetin Kapısı'na tırmanış yapılan büyük bir tanıtım etkinliği planlamıştı. Ancak 12 Kasım’da yapılan deneme, beklenmedik bir kazayla sonuçlandı.

Görüntülerde test aracı, dik basamaklardan çıkmaya çalışırken bir anda geriye doğru kayıyor ve koruma korkuluklarına çarparak durabiliyor. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak merdivenlerin bir bölümü hasar gördü. Görgü tanıkları, aracın iki saat boyunca aynı noktada kaldığını ve alanın tamamen kapatıldığını belirtti.

Tianmen Dağı’nın “Gökyüzü Merdiveni” bölümü, 999 basamağı, yaklaşık 300 metrelik uzunluğu ve 150 metrelik dikey yüksekliğiyle dünyanın en zorlu tırmanış noktalarından biri olarak biliniyor. Ortalama eğimi yüzde 45 olan merdivenlerin bazı bölümleri yüzde 60’ı bile aşıyor. Bu nedenle burası genellikle sadece profesyonel sporcuların ve zorlu arazi araçlarının cesaret edebildiği bir rota olarak tanımlanıyor.

Range Rover Sport'tan Cennetin Kapısı'na 999 basamaklı tırmanış [video] 8 yıl önce eklendi

Olayın ardından Chery, 13 Kasım’da resmi bir özür açıklaması yayımladı. Şirket, ön inceleme sonucunda kazanın “test sistemine ait güvenlik halatının bağlantı noktasında beklenmedik bir kopma” yaşanması nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu. Halatın sağ ön tekerleğe dolanması motor gücünü engellediği ve aracın geriye kaymasına yol açtığı ifade edildi.

2018 yılında şarj edilebilir sisteme sahip bir Range Rover Sport, aynı merdivenleri başarılı bir şekilde tırmanarak Cennetin Kapısı'na ulaşan ilk SUV olmuştu. Chery'nin kendi evinde yaptığı deneme ise ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlandı.

