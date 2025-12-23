Chery'nin alt markası Exeed, dört yeni model tanıttı

Exeed, etkinlikte markanın “3.0 çağına” resmen geçtiğini duyururken, hedefini akıllı mobilite döneminde performans odaklı küresel bir premium marka olmak şeklinde tanımladı. Yeni modeller, isimlendirme açısından Nio’nun ES ve ET serileriyle benzerlik taşısa da tasarım ve konumlandırma tarafında farklı bir karakter ortaya koyuyor.
Exeed ES8 ise 0.22 Cd sürtünme katsayısına sahip gövdesiyle dikkat çekerken, Exeed'in katı hal bataryalı ilk modeli olarak 1000 km saf elektrikli menzil sunuyor. ET8 ve ET9 SUV’larda ise geriye doğru açılan arka kapılar, en çok dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Exeed’in ES ve ET ailesine eklediği bu dört yeni modelin, markanın hem imajını hem de satış ivmesini yeniden yukarı taşıyıp taşıyamayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.