Chery'nin alt markası Exeed, dört yeni model tanıttı

Tam Boyutta Gör Chery’nin premium markası Exeed, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Marka, düzenlenen Exeed Brand Night etkinliğinde ES8, ES7 GT, ET8 ve ET9 olmak üzere dört yeni modeli tanıtarak ES ve ET serilerini büyüttü. Bu adım, kısa süre önce tanıtılan ET5’in ardından Exeed’in yeni dönem stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Exeed, etkinlikte markanın “3.0 çağına” resmen geçtiğini duyururken, hedefini akıllı mobilite döneminde performans odaklı küresel bir premium marka olmak şeklinde tanımladı. Yeni modeller, isimlendirme açısından Nio’nun ES ve ET serileriyle benzerlik taşısa da tasarım ve konumlandırma tarafında farklı bir karakter ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Tanıtılan modellerden ES8 ve ES7 GT, shooting brake formunda tasarlanırken, ET8 ve ET9 ise SUV gövde tipine sahip. Exeed’e göre ES serisi performans odaklı bir çizgi izliyor. Özellikle ES7 GT, sportif süspansiyon ayarları ve 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlayan performansıyla öne çıkıyor. Menzil uzatıcı (EREV) sisteme sahip olan model, 1000V elektrik mimarisi, 1700 km'ye varan birleşik menzili ve 5 dakikada 450 km menzil sunan hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

Exeed ES8 ise 0.22 Cd sürtünme katsayısına sahip gövdesiyle dikkat çekerken, Exeed'in katı hal bataryalı ilk modeli olarak 1000 km saf elektrikli menzil sunuyor. ET8 ve ET9 SUV’larda ise geriye doğru açılan arka kapılar, en çok dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni modeller, Exeed için yalnızca ürün çeşitliliği değil aynı zamanda satışları yeniden canlandırma hamlesi anlamına geliyor. Markanın son bir yıldaki performansı beklentilerin altında kalmıştı. Paylaşılan verilere göre Exeed, Ocak–Kasım döneminde 97.706 adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,9’luk bir düşüşe işaret ediyor.

Exeed’in ES ve ET ailesine eklediği bu dört yeni modelin, markanın hem imajını hem de satış ivmesini yeniden yukarı taşıyıp taşıyamayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

