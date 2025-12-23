Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery'nin alt markası Exeed, dört yeni model tanıttı

    Chery’nin premium markası Exeed, ES8, ES7 GT, ET8 ve ET9 modellerini tanıttı. Marka, yeni ürünlerle “3.0 dönemi”ne girerken küresel büyümeyi hedefliyor.          

    Chery'nin alt markası Exeed, dört yeni model tanıttı Tam Boyutta Gör
    Chery’nin premium markası Exeed, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Marka, düzenlenen Exeed Brand Night etkinliğinde ES8, ES7 GT, ET8 ve ET9 olmak üzere dört yeni modeli tanıtarak ES ve ET serilerini büyüttü. Bu adım, kısa süre önce tanıtılan ET5’in ardından Exeed’in yeni dönem stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

    Exeed, etkinlikte markanın “3.0 çağına” resmen geçtiğini duyururken, hedefini akıllı mobilite döneminde performans odaklı küresel bir premium marka olmak şeklinde tanımladı. Yeni modeller, isimlendirme açısından Nio’nun ES ve ET serileriyle benzerlik taşısa da tasarım ve konumlandırma tarafında farklı bir karakter ortaya koyuyor.

    Chery'nin alt markası Exeed, dört yeni model tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tanıtılan modellerden ES8 ve ES7 GT, shooting brake formunda tasarlanırken, ET8 ve ET9 ise SUV gövde tipine sahip. Exeed’e göre ES serisi performans odaklı bir çizgi izliyor. Özellikle ES7 GT, sportif süspansiyon ayarları ve 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlayan performansıyla öne çıkıyor. Menzil uzatıcı (EREV) sisteme sahip olan model, 1000V elektrik mimarisi, 1700 km'ye varan birleşik menzili ve 5 dakikada 450 km menzil sunan hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

    Exeed ES8 ise 0.22 Cd sürtünme katsayısına sahip gövdesiyle dikkat çekerken, Exeed'in katı hal bataryalı ilk modeli olarak 1000 km saf elektrikli menzil sunuyor. ET8 ve ET9 SUV’larda ise geriye doğru açılan arka kapılar, en çok dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

    Chery'nin alt markası Exeed, dört yeni model tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni modeller, Exeed için yalnızca ürün çeşitliliği değil aynı zamanda satışları yeniden canlandırma hamlesi anlamına geliyor. Markanın son bir yıldaki performansı beklentilerin altında kalmıştı. Paylaşılan verilere göre Exeed, Ocak–Kasım döneminde 97.706 adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,9’luk bir düşüşe işaret ediyor.

    Exeed’in ES ve ET ailesine eklediği bu dört yeni modelin, markanın hem imajını hem de satış ivmesini yeniden yukarı taşıyıp taşıyamayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    göz ölçüm kağıdı nasıl okunur izmir eskişehir yol tarifi 1.1.1.1 1.0.0.1 tofaş devir saati çalışmıyor 25 yaşında hakim olunur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum