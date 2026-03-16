    Chery'nin Exeed EX7 elektrikli SUV modeli 230 kW güç sunacak

    Chery’nin premium markası Exeed, yeni elektrikli SUV modeli Exeed EX7 ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bakanlık belgeleri, modelin tasarımını ve 230 kW’lık tek motorlu versiyonunu ortaya koydu.

    Chery'nin Exeed EX7 elektrikli SUV modeli 230 kW güç sunacak Tam Boyutta Gör
    Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), Chery’nin premium markası Exeed tarafından geliştirilen yeni elektrikli SUV modeli Exeed EX7’ye ait resmi görselleri ve teknik bilgileri yayımladı. Böylece modelin tek motorlu tamamen elektrikli versiyonuna ait önemli detaylar ortaya çıkmış oldu.

    Exeed EX7; 4.988 mm uzunluğa, 1.975 mm genişliğe ve 1.710 mm yüksekliğe sahip büyük bir SUV olarak konumlanıyor. 3.000 mm aks mesafesine sahip araç, gücünü 230 kW’lık tek bir elektrik motorundan alıyor ve maksimum 200 km/s hıza çıkabiliyor. Batarya tarafında CATL tarafından sağlanan LFP (lityum demir fosfat) hücreler kullanılıyor. Ancak batarya kapasitesi ve resmi menzil değerleri henüz açıklanmış değil.

    Chery'nin Exeed EX7 elektrikli SUV modeli 230 kW güç sunacak Tam Boyutta Gör
    Tasarım tarafında EX7, önde boydan boya uzanan ince LED gündüz farı ve bölünmüş far tasarımıyla modern bir görünüm sunuyor. Arka bölümde ise tam genişlikte stop lambaları dikkat çekiyor. İç mekânda geniş bir entegre ekran paneli, dijital gösterge ve panoramik cam tavan gibi teknoloji odaklı donanımlar yer alıyor.

    EX7’nin ilerleyen dönemde çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir versiyonla da sunulması bekleniyor. Bu versiyonun yaklaşık 353 kW güç ve CLTC ölçümüne göre 726 km’ye kadar menzil sunabileceği belirtiliyor. Model, Çin’de büyüyen elektrikli SUV segmentinde Li Auto L7 ve Nio ES6 gibi rakiplerle mücadele edecek.

