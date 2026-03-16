Chery'nin Exeed EX7 elektrikli SUV modeli 230 kW güç sunacak

Exeed EX7; 4.988 mm uzunluğa, 1.975 mm genişliğe ve 1.710 mm yüksekliğe sahip büyük bir SUV olarak konumlanıyor. 3.000 mm aks mesafesine sahip araç, gücünü 230 kW’lık tek bir elektrik motorundan alıyor ve maksimum 200 km/s hıza çıkabiliyor. Batarya tarafında CATL tarafından sağlanan LFP (lityum demir fosfat) hücreler kullanılıyor. Ancak batarya kapasitesi ve resmi menzil değerleri henüz açıklanmış değil.
EX7'nin ilerleyen dönemde çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir versiyonla da sunulması bekleniyor. Bu versiyonun yaklaşık 353 kW güç ve CLTC ölçümüne göre 726 km'ye kadar menzil sunabileceği belirtiliyor. Model, Çin'de büyüyen elektrikli SUV segmentinde Li Auto L7 ve Nio ES6 gibi rakiplerle mücadele edecek.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur