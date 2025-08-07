Chery'nin Jetour markasından yeni şarj edilebilir hibrit SUV

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Aile kullanımına uygun çok yönlü bir araç olarak nitelendirilen Shanhai L7 Plus, 5 ve 7 koltuklu iki farklı konfigürasyonla sunulacak. Yeni SUV’nin28 bin doların altında fiyatlandırılması bekleniyor.

Shanhai L7 Plus, markanın yeni tasarım dilini yansıtıyor. Ön bölümde kesintisiz bir ışık şeridi yer alırken, her iki yanında Jetour logosundaki “J” harfini anımsatan “J” biçimli farlar dikkat çekiyor. Alt kısımda ise geniş hava girişi ve dikey hava kanalları yer alıyor.

SUV model 4810 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe ve 1705 mm yüksekliğe sahip. 2820 mm aks mesafesi sunan model, 19 veya 20 inçlik jant seçenekleriyle gelecek. Arka kısımda ise “T” harfi şeklini andıran boydan boya uzanan LED stoplar, Jetour logosundaki “T”ye gönderme yapıyor.

İç mekanda üç kollu direksiyon simidi, 10 derece sağa-sola dönebilen 15.6 inçlik multimedya ekranı ve Tour OS 3.0 yapay zeka sistemi dikkat çekiyor. Sistem, dahili büyük dil modeli sayesinde sesli komutlarla etkileşim kurabiliyor. Ayrıca araçta 12 hoparlörlü ses sistemi de yer alacak.

Tam Boyutta Gör 7 koltuklu versiyon, tamamen elektrikli ayarlanabilir koltuklarla donatılmış. Bu koltuklar tek tuşla düzleştirilerek yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir “büyük yatak” alanı oluşturabiliyor.

Kaputun altında, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile elektrik motorunun birleşiminden oluşan bir şarj edilebilir hibrit sistem bulunuyor. Motor 154 hp güç üretirken, sistem toplamda 265 kW (355 hp) güç ve 530 Nm tork sağlıyor.

Araçta bulunan 32.6 kWsa kapasiteli batarya, CLTC'ye göre 167 km saf elektrikli menzil sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi 5.25 L/100 km olarak açıklanırken, toplam menzil ise 1700 km’ye kadar çıkabiliyor.

Jetour, 2024 yılında Çin’in en fazla ihracat yapan sekizinci otomobil markası oldu. Toplam 568.387 adet satış gerçekleştiren marka, bunların 179.880 adedini ihraç etti. Shanhai L7 Plus’ın, Jetour’un hem iç pazarda hem de küresel pazarlarda daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlaması bekleniyor.

