Chery, Nissan'ın Güney Afrika fabrikasını devralmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Nissan, Güney Afrika’nın Rosslyn kentindeki fabrikasını Chery’nin yerel iştiraki Chery South Africa’ya satacağını açıkladı. Reuters’a konuşan şirket, satış bedelinin açıklanmadığını ancak işlemin 2026 ortasında tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için düzenleyici onaylar dahil belirli şartların sağlanması gerekiyor. Bu koşullar yerine getirilirse Chery SA; Nissan’a ait araziyi, binaları ve tesisteki ilgili varlıkları devralacak. Söz konusu satış, Nissan’ın Güney Afrika’daki üretim faaliyetlerinin tamamen sona ermesi anlamına geliyor.

Rosslyn fabrikasında halihazırda yalnızca Navara pickup modeli üretiliyor. Nissan sözcüsünün verdiği bilgiye göre anlaşma gerçekleşirse Navara üretimi Mayıs ayında durdurulacak. Model, ağırlıklı olarak Afrika ülkelerine ihraç edilmek üzere üretiliyordu.

Bu adım, Nissan’ın küresel çapta yürüttüğü yeniden yapılanma ve toparlanma planının bir parçası. Şirket, bu plan kapsamında dünya genelinde yedi fabrikayı kapatmayı ya da birleştirmeyi hedefliyor. Nissan, Rosslyn tesisinin üretim kapasitesine ilişkin net bir rakam paylaşmazken, fabrikanın 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.

Nissan, 2023 yılında yüksek hacimli NP200 pickup modelinin üretimini durdurmasının ardından Güney Afrika pazarında zor bir dönem geçiriyor. Marka, ülkede en çok satan ilk 10 model arasında yer alan Toyota Hilux, Ford Ranger ve Isuzu D-Max gibi güçlü rakiplerle yoğun rekabet halinde.

Chery Güney Afrika CEO’su, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı bir açıklamada, ülkede başka bir üreticinin tesisini kullanma, ortak girişim kurma ya da sıfırdan bir fabrika inşa etme seçeneklerini değerlendirdiklerini söylemişti. Rosslyn hamlesi, bu planların somut bir adımı olarak görülüyor.

