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    Chery şimdiden geçen yılki toplam satışlarını geride bıraktı

    Chery, ayrıca, ekim ayında Katar’da düzenlenen 2023 GIMS’te; ICE, BEV, PHEV ve hidrojen olmak üzere farklı enerji türlerini kapsayan gelişmiş QPower mimarisini de tanıttı.
    Chery şimdiden geçen yılki toplam satışlarını geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Chery Group, Eylül 2023’te, yıllık %30,7 artışla 190.080 araç satarak ilk kez aylık satışlarında 190.000 adedi geride bıraktı ve bir rekor daha kırmış oldu. Şirket, Ocak-Eylül 2023 döneminde, bir önceki yıla göre satışlarını %40,2 artırarak 1.253.237 araca ulaştı.

    Ayrıca Chery’nin eylül ayındaki satışları, yıllık %20,4 artışla 136.041 araca yükselirken ocak-eylül döneminde yıllık %33,8 artışla 909.374 araç satışı gerçekleşti. Tüm bu rakamlar doğrultusunda Chery Grubu üçüncü çeyrekte “Üçlü Sıçrama” kaydetti. Aylık satışlar sürekli olarak 150.000, 170.000 ve 190.000’in üzerinde araçla yeni rekorlar kırdı. İlk üç çeyreğin kümülatif satışları şimdiden geçen yılın yıllık toplamını aştı.

    CPCA (Çin Binek Araç Birliği) verilerine göre eylül ayında, aylık %3,1, yıllık %3 artışla 1,98 milyon perakende binek araç satışı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Sektör ortalamasının çok üzerinde bir ivme yakalayan Chery Group, büyüme trendini sürdürerek, satış, ürün, teknoloji ve marka gibi alanlarda yeni atılımlara imza atarak gelişimin ikinci yarısına geçiş yaptı. Tarihi rekorlara imza atan Chery Group’un aylık otomotiv satışları, yılın ilk yarısında art arda 100 bin adetleri aştı.

    Üçüncü çeyrekte yer alan temmuz, ağustos ve eylül aylarında hızlı bir ilerleme kaydedilerek, sırasıyla 150.000, 170.000 ve 190.000 adetlik satış seviyeleri geride bırakıldı. Chery, 2023’ün ilk 8 ayı içinde 1 milyonun üzerinde satış kaydetti ve ilk 9 ayda da 2022’nin yıllık satışlarını aştı. Chery ayrıca J.D. Power tarafından yayınlanan 2023 Çin IQS’sinde çok sayıdaki modeliyle ilk sırada yer alarak üstün kalite seviyesindeki hızlı gelişimi kanıtladı.

    Chery QPower mimarisinin lansmanı Katar’da Yapıldı

    Chery şimdiden geçen yılki toplam satışlarını geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Chery, ekim ayında Doha, Katar’da düzenlenen 2023 GIMS’te, QPower mimarisini tanıttı. QPower; ICE, BEV, PHEV ve hidrojen olmak üzere farklı enerji türlerini kapsayan gelişmiş bir çözüm. Yeni sistemler, “Güçlü ve hızlı”, “Verimli ve çevre dostu” ve “Yüksek enerjili ve akıllı” gibi avantajlara sahip olup, kullanıcıların tüm gereksinimlerini ve tüm seyahat senaryolarını karşılıyor. QPower sadece küresel otomotiv endüstrisine daha fazla yenilik getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılara daha iyi bir otomobil deneyimi sunuyor.

    Plug-in Hybrid modeller dikkat çekti

    Chery, 2023 GIMS’te TIGGO ve ARRIZO ailelerinden hibrit ve benzinli modelleri kapsayan 5 yeni model sergiledi. Bunlardan TIGGO 8 Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 Plug-in Hybrid, QPower mimarisi altındaki PHEV ürünleri oluşturdu. Bu iki PHEV model, 3 motorlu verimli güç aktarma sistemi kombinasyonuna, Chery tarafından geliştirilen benzersiz 3 vitesli DHT’ye ve sınıfının en akıllı teknolojilerini kapsayan konfigürasyonlarına sahip. Tüm bu özelliklerle Chery’nin en son başyapıtları; küresel otomotiv uzmanları, basın mensupları ve izleyicilerin dikkatini çekti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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