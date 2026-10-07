Chery SUV'un arka aksı seyir halindeyken koptu: İşte görüntüler

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Tam Boyutta Gör Malezya'nın Johor Bahru kentinde Chery marka bir SUV'un arka aksı, her iki tekerleğiyle birlikte araçtan tamamen koptu. Omoda 5 olduğu belirtilen aracın arka aksının şasiden ayrılarak yola savrulması sosyal medyada Çin üretimi otomobillerin kalite ve güvenliği konusunda yeni bir tartışma başlattı.

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Aeon Tebrau yakınlarında meydana gelen olayda aracın iki arka tekerleğini tutan aks ünitesi gövdeden tamamen ayrıldı. Aks şasiden kopup yolun ortasında kalmasına rağmen her iki tekerlek de aks ünitesine bağlı durumda kaldı.

Sosyal medyada gündem oldu

Olay sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar durumu esprili bir dille "lastik fırlatma sistemi" olarak yorumlarken, bazıları ise bu tür vakaların kırık arka aks veya salıncak kolundaki kaynak/bağlantı hatası gibi ciddi mekanik sorunlardan kaynaklanabileceğine dikkat çekti.

Paylaşılan görüntü ve videolarda, aracın sağ arka kapısında ezikler olduğu ve hemen arkasında bir motosikletin bulunduğu görüldü. Motosikletin kazaya karışıp karışmadığı henüz netlik kazanmazken, olay yerindeki bir kadın ve erkeğin yara almadan kurtulduğu, kadının ise telefonla konuştuğu görüntülere yansıdı. Johor polisi ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Çinli araçlara ağır eleştiri

Aracın sahibinin arkadaşı olduğu belirtilen Facebook kullanıcısı, yolda kalan otomobilin fotoğraflarını paylaşarak Çin üretimi araçların kalitesini sert sözlerle eleştirdi. Çinli otomobillerin dışarıdan şık görünmesine rağmen kalite konusunda sorunlar barındırdığını öne sürdü. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, çok sayıda kullanıcı da yorumlarıyla bu görüşe destek verdi.

Markanın yaşadığı ilk olay değil

Chery marka araçlarda benzer bir aks kopma vakası daha önce de yaşanmıştı. Nisan 2024'te bir Chery Omoda 5'te seyir halindeyken arka aksın kopmasının ardından şirket, yaklaşık 600 aracı kapsayan geri çağırma ve inceleme süreci başlatmıştı. Yapılan incelemelerde, fabrikadaki otomatik kaynak makinesinin aşınan ucunun değiştirilmesinin ardından oluşan kalibrasyon hatasının, aksın yeterli dayanıklılığa sahip olmamasına ve kopmasına yol açtığı tespit edilmişti.

Diğer markalarda da benzer sorunlar oluyor

Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar, aks ve tekerlek kopması gibi yapısal arızaların yalnızca Çinli markalara özgü olmadığını hatırlattı. Geçmişte Volkswagen paslanmaya bağlı direksiyon dişli cıvatası kırılma riski nedeniyle Golf ve Tiguan gibi modellerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 4 milyon aracı geri çağırmıştı. Tesla da Çin'de arka süspansiyon salıncak kolu arızası nedeniyle yaklaşık 30 bin Model S ve Model X'i geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Benzer şekilde Toyota, bZ4X modelinde bijonların gevşeyerek tekerleğin kopmasına yol açma riski nedeniyle küresel geri çağırma kararı almıştı. Mercedes-Benz ise arka alt şasi paslanması ve kontrol kolu aşınmaları için resmi geri çağırma yerine 20 yıllık yapısal garanti uzatması uygulamıştı.

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Chery SUV'un arka aksı seyir halindeyken koptu: İşte görüntüler

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