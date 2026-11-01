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    Chery Tiggo 2, güvenlik ve çarpışma testinden sıfır yıldız aldı

    Chery, araçlarındaki kalite sorunlarıyla yeniden gündemde. Omoda 5 için başlatılan geri çağırmanın ardından Tiggo 2 de Latin NCAP çarpışma testlerinden sıfır yıldız alarak dikkatleri üzerine çekti.

    Chery Tiggo 2, güvenlik ve çarpışma testinden sıfır yıldız aldı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Tiggo 2 modeli, Latin NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinde sıfır yıldız alarak güvenlik konusunda ciddi soru işaretleri yarattı. Testlerde aracın gövde yapısının darbeye karşı dayanıksız olduğu, sürücünün göğüs bölgesinde yetersiz koruma sağlandığı ve çarpışma sırasında yangın riski oluştuğu tespit edildi.

    Yetişkin ve çocuk korumasında sıfır puan

    Chery Tiggo 2, farklı pazarlarda Tiggo 2 Pro, Tiggo 2 Pro Max ve Chirey Tiggo 2 isimleriyle satışa sunuluyor. Dört hava yastığı ve elektronik denge kontrol sistemi (ESC) standart olarak sunulmasına rağmen model, yetişkin yolcu koruması kategorisinde sıfır puan aldı.

    Latin NCAP'in değerlendirmesinde araç, çocuk yolcu korumasında da sıfır puan elde etti. Yaya korumasında yüzde 48,89, güvenlik destek sistemlerinde ise yüzde 45,45 başarı gösterdi. 

    Chery Tiggo 2, güvenlik ve çarpışma testinden sıfır yıldız aldı Tam Boyutta Gör

    Çarpışma testinde gövde yapısı ve yangın riski öne çıktı

    Latin NCAP, Tiggo 2'yi önden ve yandan çarpışma testlerinin yanı sıra boyun zedelenmesi, yaya koruması, elektronik denge kontrolü ve acil manevra performansı açısından değerlendirdi.

    Önden çarpışma testinde aracın gövde yapısı ve ayak bölmesinin dengesiz olduğu belirlendi. Çarpışma sırasında sürücünün göğüs bölgesinde yüksek sıkışma meydana gelirken bu bölge için koruma seviyesi yetersiz bulundu. Test sırasında tespit edilen yangın riski de yetişkin yolcu korumasında sıfır puan verilmesinde etkili oldu.

    Araçta standart olarak yan baş koruma hava yastıklarının bulunmaması nedeniyle direğe yandan çarpışma testi de gerçekleştirilemedi. Bu eksiklik değerlendirmede ilave puan kaybına yol açtı.

    Latin NCAP ayrıca arka koltuklarda emniyet kemeri gergi sistemleri ve yük sınırlayıcılarının bulunmadığını belirledi. İkinci sırada oturan daha küçük yapılı yetişkin bir yolcu için yeterli koruma sağlandığı da gösterilemedi.

    Tiggo 2'nin çocuk yolcu koruması performansı da oldukça kötü sonuçlandı. Dinamik çarpışma testleri ve çocuk koltuğu montajına ilişkin değerlendirmelerde tespit edilen sorunlar nedeniyle model bu kategoride de sıfır puan aldı.

    Önden ve yandan çarpışma testlerinde 10 yaşındaki çocuk mankeninin baş ve boyun bölgesinde yüksek kuvvetler ölçüldü. Üç yaşındaki çocuk mankeninde ise yandan çarpışma sırasında başın koruma alanının dışına çıkması ve araçtan fırlama riski tespit edildi.

    Chery, Malezya'daki Omoda 5 sorunuyle gündeme gelmişti

    Tiggo 2'nin başarısız çarpışma testi, Chery'nin uluslararası pazarlardaki kalite kontrol süreçlerine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde geldi. Şirket, ekim ayının başlarında Malezya'da bir Omoda 5 modelinde arka aks grubunun araçtan ayrılmasıyla sonuçlanan başka bir kalite sorunuyla karşılaşmıştı.

    Olayın ardından Malezya Karayolu Taşımacılığı Departmanı, Omoda 5'in Araç Tip Onayı'nı geçici olarak askıya aldı. Bu karar, sorun çözülene kadar modelin yeni araç kayıtlarının durdurulmasına neden oldu.

    Chery daha sonra Omoda 5 C ve H versiyonlarını kapsayan 8.878 araçlık geri çağırma başlattı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkanı Yin Tongyue de 21 Ekim'de düzenlenen Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı'nda kalite sorunları nedeniyle özür diledi. Yin, şirketin kısa vadeli kazançların peşinden koşmak yerine yurt dışı pazarlarda sağlam bir yer edinmesi gerektiğini ifade etti.

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